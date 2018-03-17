Декрет о цифровой экономике, который среди прочего узаконил криптовалюты, позволил продавцам «серого» оборудования повысить цены. На сайтах по продаже бэушных вещей все больше объявлений о продаже ферм для добычи криптовалют, а также самодельных каркасов для них.



Эта недорогая ферма стоит 2990 рублей. Фото с сайта kufar.by

Напомним, по закону продавать и покупать оборудование для добычи криптовалют можно. Вопросы есть только в отношении ввоза в страну — таможня расценивает это как предпринимательскую деятельность и требует уплату пошлин за ввоз большого количества видеокарт и прочих деталей. Так что если вы хотите майнить, выход один — искать ферму в Беларуси. Большинство оборудования, которое выставлено на продажу, — бывшее в употреблении, но с гарантией. Встречаются и новые фермы.

Мы посмотрели объявления и выяснили, что разбежка по ценам довольно существенная. Например, сейчас можно купить ферму как за 3 тысячи рублей, так и за 5 и даже за 10 тысяч. Самый дорогой вариант продавец оценил в 20 тысяч рублей («все работает, гарантия — 2,5 года). По сути, стоимость нового автомобиля бюджетного сегмента. И это при том, что в декабре максимальный ценник был на уровне 14 тысяч рублей.

А вот, например, в Могилеве продают ферму за 10 тысяч рублей: «Все на гарантии. Оборудование новое, в работе с 15.02.2018 г. Ферма собрана, настроена, работает без зависаний».

Самая дешевая ферма, которую мы нашли, стоит на данный момент 2990 рублей. «Стабильная и тихая (25 децибел на расстоянии 2м). Все настроено», — сообщается в объявлении.

Заработать на интересе к криптовалютам могут не только компьютерщики. Те, кто освоил столярные работы, вполне могут делать вот такие каркасы для ферм.



фото с сайта kufar.by

В объявлениях цена на них варьируется от 20 до 40 рублей. Основу могут усовершенствовать: «Могу добавить райзера, кнопку запуска, синхронизатор блоков питания за отдельную плату».

Встречаются в Сети и объявления об оказании помощи в сборке и настройке оборудования для майнинга.

Напомним, деятельность по майнингу не является предпринимательской, не облагается подоходным налогом с физических лиц, не требует получения разрешений, регистраций и иных процедур. Главное — заниматься майнингом самостоятельно, без партнеров и работников. То есть майнинг-ферма должна принадлежать вам, доход от нее должны получать вы, и обслуживать ее должны тоже вы.