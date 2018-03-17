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Майниг-ферма по цене машины. "Серое" оборудование для добычи криптовалют растет в цене
Декрет о цифровой экономике, который среди прочего узаконил криптовалюты, позволил продавцам «серого» оборудования повысить цены. На сайтах по продаже бэушных вещей все больше объявлений о продаже ферм для добычи криптовалют, а также самодельных каркасов для них.
Напомним,
Мы посмотрели объявления и выяснили, что разбежка по ценам довольно существенная. Например, сейчас можно купить ферму как за 3 тысячи рублей, так и за 5 и даже за 10 тысяч. Самый дорогой вариант продавец оценил в 20 тысяч рублей («все работает, гарантия — 2,5 года). По сути, стоимость нового автомобиля бюджетного сегмента. И это при том, что в декабре максимальный ценник
А вот, например, в Могилеве продают ферму за 10 тысяч рублей: «Все на гарантии. Оборудование новое, в работе с 15.02.2018 г. Ферма собрана, настроена, работает без зависаний».
Самая дешевая ферма, которую мы нашли, стоит на данный момент 2990 рублей. «Стабильная и тихая (25 децибел на расстоянии 2м). Все настроено», — сообщается в объявлении.
Заработать на интересе к криптовалютам могут не только компьютерщики. Те, кто освоил столярные работы, вполне могут делать вот такие каркасы для ферм.
В объявлениях цена на них варьируется от 20 до 40 рублей. Основу могут усовершенствовать: «Могу добавить райзера, кнопку запуска, синхронизатор блоков питания за отдельную плату».
Встречаются в Сети и объявления об оказании помощи в сборке и настройке оборудования для майнинга.
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Самую дешевую майнинг-ферму продают почти за 1500 долларов.
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