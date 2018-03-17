|
Над белорусской журналисткой издевались на литовской границе
У журналистки Ники Кошар забрали паспорт, раздевали, делали эндоскопию и два раза насильственно облучали в поисках наркотиков в организме, унижали и не оказали помощи.
Гражданку Беларуси Нику Кошар задержали в Вильнюсе у трапа самолета (она летела из Перу с пересадкой в Амстердаме). Кошар направлялась в Минск, и в Вильнюсе хотела сесть на поезд, но ее отправили на обследование.
Женщина назвала это «актом каннибализма».
«Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой. Когда все закончилось, сказал, что я рано плачу (я разрыдалась), и что мне предстоит еще осмотр прямой кишки и влагалища "по полной", как он выразился», - пишет она.
Кошар отмечает, что ни один доктор ни разу не спросил о ее самочувствии, все обследования делались помимо ее воли. При этом у нее было высокое давление, а медсестра, мерившая его, сказала: «Будешь жить».
«Адвоката мне не предоставили, только шутили, что я бесплатно обследовалась в Европе», - сказала журналистка в интервью
После всего, что случилось, Нику Кошар отпустили со словами: «Извините за доставленные неудобства, приезжайте еще».
Рассказ журналистки в
«Сотрудники главного консульского управления МИД связались с девушкой через социальную сеть для уточнения обстоятельств произошедшего. На основании полученной информации мы утром 17 марта направили официальный запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах», - рассказал официальный представитель МИД Беларуси Андрей Шупляк.
Белорусское посольство в Вильнюсе направило ноту протеста литовской стороне, МИД уже связался с Кошар с целью выяснения обстоятельств инцидента. На запрос МИД представитель литовской таможни сказал, что информация проверяется, но факт досмотра имел место, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У журналистки Ники Кошар забрали паспорт, раздевали, делали эндоскопию и два раза насильственно облучали в поисках наркотиков в организме, унижали и не оказали...
|
Архив (Разное)
Комментарии