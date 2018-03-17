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Над белорусской журналисткой издевались на литовской границе

18.03.2018 11:47 — Разное | БДГ  
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У журналистки Ники Кошар забрали паспорт, раздевали, делали эндоскопию и два раза насильственно облучали в поисках наркотиков в организме, унижали и не оказали помощи.

Гражданку Беларуси Нику Кошар задержали в Вильнюсе у трапа самолета (она летела из Перу с пересадкой в Амстердаме). Кошар направлялась в Минск, и в Вильнюсе хотела сесть на поезд, но ее отправили на обследование.

Женщина назвала это «актом каннибализма».

«Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой. Когда все закончилось, сказал, что я рано плачу (я разрыдалась), и что мне предстоит еще осмотр прямой кишки и влагалища "по полной", как он выразился», - пишет она.

Кошар отмечает, что ни один доктор ни разу не спросил о ее самочувствии, все обследования делались помимо ее воли. При этом у нее было высокое давление, а медсестра, мерившая его, сказала: «Будешь жить».

«Адвоката мне не предоставили, только шутили, что я бесплатно обследовалась в Европе», - сказала журналистка в интервью kp.by.

После всего, что случилось, Нику Кошар отпустили со словами: «Извините за доставленные неудобства, приезжайте еще».

Рассказ журналистки в facebook вызвал резонанс, пользователи поставили более 6 тысяч лайков.

«Сотрудники главного консульского управления МИД связались с девушкой через социальную сеть для уточнения обстоятельств произошедшего. На основании полученной информации мы утром 17 марта направили официальный запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах», - рассказал официальный представитель МИД Беларуси Андрей Шупляк.

Белорусское посольство в Вильнюсе направило ноту протеста литовской стороне, МИД уже связался с Кошар с целью выяснения обстоятельств инцидента. На запрос МИД представитель литовской таможни сказал, что информация проверяется, но факт досмотра имел место, пишет delfi.

 
Теги: Минск
 
 
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У журналистки Ники Кошар забрали паспорт, раздевали, делали эндоскопию и два раза насильственно облучали в поисках наркотиков в организме, унижали и не оказали...

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