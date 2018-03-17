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Национальное кадастровое агентство оценивает промышленные земли
18.03.2018 12:16 — Разное | Ежедневник
Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования "производственная зона".
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Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального...
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