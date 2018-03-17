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Национальное кадастровое агентство оценивает промышленные земли

18.03.2018 12:16 — Разное | Ежедневник  
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Национальное кадастровое агентство оценивает промышленные земли

Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования "производственная зона".

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Госкомимущества. В настоящее время осуществляется этап сбора и актуализации исходных данных. В процессе согласования участвуют 423 организации по всей стране. В лидерах среди исполнительных комитетов и жилищно-коммунальных предприятий - Витебская область. Среди газовых служб наиболее активна Минская область. Работы по кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования "производственная зона" выполняются в соответствии с договором между Госкомимуществом и Национальным кадастровым агентством и финансируются из республиканского бюджета.
 

 
 
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Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального...

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