Национальное кадастровое агентство оценивает промышленные земли





Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования "производственная зона".

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Госкомимущества. В настоящее время осуществляется этап сбора и актуализации исходных данных. В процессе согласования участвуют 423 организации по всей стране. В лидерах среди исполнительных комитетов и жилищно-коммунальных предприятий - Витебская область. Среди газовых служб наиболее активна Минская область. Работы по кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования "производственная зона" выполняются в соответствии с договором между Госкомимуществом и Национальным кадастровым агентством и финансируются из республиканского бюджета.

