ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Беларуси, ответные матчи. "Слуцк" против брестского "Динамо", БАТЭ против "Ислочи"

18.03.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 марта пройдут ответные матчи четвертьфинала Кубка Беларуси и определятся все полуфиналисты. В 14.30 в Минске «Слуцк» сыграет против брестского «Динамо» (первая игра закончилась победой брестчан со счетом 2:0). А в 17.00 в Борисове стартует игра БАТЭ — «Ислочь» (в первом поединке борисовчане были сильнее 2:1).


«Волки» оставили себе шансы на благоприятный исход противостояния с БАТЭ, забив борисовчанам один гол в первой игре. Фото: ФК «Ислочь»

«Слуц» — «Динамо-Брест» — 0:0

18 марта. Минск. Футбольный манеж

БАТЭ — «Ислочь» — 0:0

18 марта. Борисов. «Борисов-Арена»

Напомним, что 17 марта «Днепр» сенсационно выбил «Шахтер» из турнира, обыграв «горняков» со счетом 2:0 (первый матч футболисты из Могилева проиграли 3:1).

Также в полуфинале сыграет «Неман», который не провел ни одной встречи с «Крумкачамi» из-за проблем столичного клуба.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня определятся еще два участника полуфинала Кубка Беларуси по футболу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лучший хоккеист Беларуси-2012 возглавил делегацию ЛДПБ по наблюдению за выборами президента России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика