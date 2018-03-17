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Кубок Беларуси, ответные матчи. "Слуцк" против брестского "Динамо", БАТЭ против "Ислочи"
18 марта пройдут ответные матчи четвертьфинала Кубка Беларуси и определятся все полуфиналисты. В 14.30 в Минске «Слуцк» сыграет против брестского «Динамо» (
«Слуц» — «Динамо-Брест» — 0:0
18 марта. Минск. Футбольный манеж
БАТЭ — «Ислочь» — 0:0
18 марта. Борисов. «Борисов-Арена»
Напомним, что 17 марта
Также в полуфинале сыграет «Неман», который не провел ни одной встречи с
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Сегодня определятся еще два участника полуфинала Кубка Беларуси по футболу.
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