18 марта пройдут ответные матчи четвертьфинала Кубка Беларуси и определятся все полуфиналисты. В 14.30 в Минске «Слуцк» сыграет против брестского «Динамо» ( первая игра закончилась победой брестчан со счетом 2:0). А в 17.00 в Борисове стартует игра БАТЭ — «Ислочь» ( в первом поединке борисовчане были сильнее 2:1).



«Волки» оставили себе шансы на благоприятный исход противостояния с БАТЭ, забив борисовчанам один гол в первой игре. Фото: ФК «Ислочь»

«Слуц» — «Динамо-Брест» — 0:0

18 марта. Минск. Футбольный манеж

БАТЭ — «Ислочь» — 0:0

18 марта. Борисов. «Борисов-Арена»

Напомним, что 17 марта «Днепр» сенсационно выбил «Шахтер» из турнира, обыграв «горняков» со счетом 2:0 (первый матч футболисты из Могилева проиграли 3:1).

Также в полуфинале сыграет «Неман», который не провел ни одной встречи с «Крумкачамi» из-за проблем столичного клуба.