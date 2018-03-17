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Лучший хоккеист Беларуси-2012 возглавил делегацию ЛДПБ по наблюдению за выборами президента России

18.03.2018 12:47 — Разное | Tut.by  
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Лучший хоккеист Беларуси сезона-2011/12 Виталий Коваль возглавит делегацию ЛДПБ по наблюдению за выборами президента России, которые проходят 18 марта.


Виталий Коваль и Олег Гайдукевич. Фото: Фейсбук Олега Гайдукевича

— Решением высшего совета ЛДПБ делегацию по наблюдению за выборами президента России от партии возглавит Виталий Коваль! Делегация ЛДПБ по приглашению депутатов Государственной думы России примет в воскресенье участие в международном наблюдении за выборами президента России! — написал на своей странице в фейсбуке дин из лидеров Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

37-летний Виталий Коваль участвовал в выборах депутатов в Мингорсовет в феврале 2018 года. Он баллотировался по Веснянскому избирательному округу № 39.

В ЛДПБ вступил в декабре 2017 года. Одновременно был назначен «советником председателя Либерально-демократической партии по физической культуре и спорту».


Виталий Коваль — экс-голкипер сборной Беларуси на Конгрессе кандидатов от ЛДП. 27 января 2018 года. Минск, Беларусь Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На чемпионате мира Виталий Коваль дебютировал за сборную Беларуси в 2008 году в Канаде. Он также был участником чемпионатов мира 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 годов и Олимпиады-2010 в Ванкувере.

В 2012 году был признан лучшим хоккеистом Беларуси.

Виталий Коваль завершил игровую карьеру летом 2016 года в минской «Юности», с которой расторг контракт еще до начала сезона.

В его карьере были команды КХЛ — «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Торпедо», «Атлант», «Динамо» (Минск).

Сезон 2015/16 вратарь провел в шведском «Вестеросе».

В Беларусь уроженец Перми перебрался в 2005 году, когда из родного «Молота-Прикамье» перешел в гродненский «Неман». Там он играл 3 сезона, став одним из лучших голкиперов экстралиги и с появлением КХЛ заслужив приглашение в минское «Динамо».

В сезоне-2011/12, играя в нижегородском «Торпедо», Виталий Коваль стал лучшим вратарем КХЛ по проценту отраженных бросков (93%) и по среднему числу пропущенных шайб за матч (1,75).

 
Теги: Минск
 
 
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Лучший хоккеист Беларуси сезона-2011/12 Виталий Коваль возглавит делегацию ЛДПБ по наблюдению за выборами президента России, которые проходят 18 марта.

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