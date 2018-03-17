Витебщина присоединится к Международной акции «Час Земли»

Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30.





Цели и задачи акции направлены на привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата, светового загрязнения, другим экологическим темам и соответствуют проводимой в республике политике повышения энергоэффективности и закрепления в обществе психологии экономии и бережливости.

Принять участие в самой массовой экологической акции на планетеакции приглашаем всех жителей и гостей Витебской области. Не включая электричество в течение часа – мы сможем продемонстрировать солидарность в вопросах экономии электроэнергии, внести свой личный вклад в сохранение здоровья нашей планеты.