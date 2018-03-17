6 представительниц Витебщины удостоены звания «Женщина года-2017»

6 представительниц Витебщины стали победительницами Х Республиканского конкурса «Женщина года-2017» в разных номинациях. Об этом сообщила председатель областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Галина Желанова.



Главврач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович отмечена в номинации «Спасая жизни»

В частности, в номинации «Духовность и культура» отмечена проректор по воспитательной и идеологической работе Витебского госмедуниверситета Ольга Сыродоева, «Хозяйка села» – председатель Парафьяновского сельского Совета депутатов Докшицкого района Галина Азаревич, «Спасая жизни» – главврач областного роддома Елена Леонович, «Материнская слава» – пенсионерка из Россонского района Лидия Романенко, «Женщина в науке» – первый проректор ВГУ имени П.М. Машерова Валентина Богатырева.

Особое место организатор ежегодного конкурса, ОО «Белорусский союз женщин», отводит номинации «Лидерство и успешное руководство» как доказательство того, что современная женщина может реализовать себя не только как мать, жена, но и сделать успешную карьеру, быть грамотным управленцем. Как, например, директор представительства «Белгосстраха» по Новополоцку, председатель городской организации ОО «БСЖ» Елена Фурс, которая удостоена звания «Женщина года - 2017» именно в данной номинации.

Торжественная церемония награждения победительниц конкурса со всех регионов состоится завтра во Дворце Республике в Минске. По традиции на нем присутствуют заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель ОО «БСЖ» Марианна Щеткина и другие именитые персоны страны.

Фото Белта