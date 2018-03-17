Туалет для собак, или Как сделать наши дворы чище

В Витебске около трех десятков мест, специально отведенных городскими властями под выгул собак . Но благоустроенная площадка — в удобном месте с ограждением и контейнером для отходов — лишь одна. Все остальные – обычные пустыри, нередко вдали от жилых зон, до которых большинство владельцев собак, к сожалению, не доходят. Животных по-прежнему массово выгуливают во дворах, скверах и даже на детских площадках, хотя за это и грозит штраф. Кто прав и кто виноват в сложившейся ситуации, а также на что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних питомцев, разбирался корреспондент «ВВ».





«Ничего не знаю»

Культура выгула собак у нас однозначно хромает. Буквально на днях был с ребенком во дворе на детской площадке, недалеко от которой облюбовали место собачники. Выгуливают животных десятками, но ни у одного (!) владельца я так и не заметил пакетика и совочка для экскрементов.

В итоге прогулка с ребенком чаще всего напоминает хождение по минному полю, да и к деревьям не подойти – все в желтых пятнах и подтеках. Но больше всего огорчило отношение к этому самих собачников. Когда модный карманный песик наложил приличную кучу прямо на тротуаре у подъезда, я не выдержал и сделал замечание хозяйке: «Уберите, пожалуйста!» На что пожилая владелица собачки, подхватив животное на руки, просто ретировалась, буркнув на прощание: «За собой смотрите! Здесь все так делают!»

Нечто подобное выявил и соответствующий рейд вместе с инженером по благоустройству ЖРЭТа г. Витебска Юлией Ольховик и ведущим инженером Витебского городского ЖКХ Ириной Поварехо. Мы побывали во дворах «хрущевок» на пересечении улиц «Правды» и Смоленской, откуда поступает немало жалоб от жильцов: детская площадка и небольшой скверик рядом превратились в место для выгула собак.

– А зачем совок и пакет? Ничего не знаю, – заявил нам хозяин дворняжки, которая на наших глазах сделала кучу рядом с качелями. – Что я, за собакой бегать буду? Стараюсь, конечно, отвести от детской площадки, но не всегда получается.

Правда, когда мужчина узнал о штрафе до 15 базовых величин за нарушение правил содержания домашних животных, тон его изменился, он даже извинился. В итоге обошлось профилактической беседой.

Еще один владелец щенка объяснил, что не знает, где рядом есть официально отведенное место для выгула собак (до него еще, конечно, нужно добраться). Другой пытался оправдаться тем, что его маленькая собачка «ходит совсем чуть-чуть и никому не мешает». Третий – хозяин ротвейлера, которого он выгуливал на поводке, но без положенного намордника – попросту отвернулся и ушел восвояси. Какие уж тут беседы и санкции.

Правила есть, исполнения – нет

– Проблема не столько в нехватке мест для выгула животных, сколько в самих людях, – считает Юлия Ольховик. – Отношение к другим наплевательское. Конечно, хотелось бы, чтобы в каждом дворе был уголок для выгула животных, но это нереально, особенно в местах плотной застройки. И даже если место есть, нужны согласования санстанции, экологической службы, а потом начинаются жалобы от жильцов, которые не хотят соседствовать с такими площадками. Поэтому не стоит зацикливаться именно на этом.





Достаточно соблюдать правила содержания домашних животных. Прежде всего не допускать загрязнения общедоступных мест. Что может быть проще? Если где-то во дворах нет урн, куда можно выбросить пакет с экскрементами, то обращайтесь в ЖЭУ – поставят.

Действительно, согласно соответствующим правилам, утвержденным правительством еще в 2001 году, все четко и понятно. Владельцы собак и кошек должны регистрировать их в ЖЭУ (с трех месяцев), в отдельной квартире многоквартирного дома можно содержать не более двух животных (это не касается частного сектора). Проживающие в многоквартирных домах, за исключением некоторых льготников, должны платить соответствующий налог – 0,3 БВ в квартал.

Хозяева собак потенциально опасных пород (их 40) платят 1,5 БВ. По закону выгуливать питомцев на улице можно только на коротком поводке и в наморднике (четвероногих ростом до 25 см в холке можно без него). Запрещен выгул животных в парках, скверах, на стадионах, придомовых территориях.

За нарушение правил выгула, в том числе за загрязнение общедоступных мест, согласно КоАП Республики Беларусь впервые попавшемуся грозит предупреждение, затем – штраф от 1 до 15 БВ. При причинении вреда здоровью людей или имуществу штраф возрастает до 10 – 30 БВ, возможен даже административный арест.

– К сожалению, контролировать исполнение правил содержания домашних животных непросто, – отмечает Юлия Ольховик. – Административные взыскания за данные нарушения в основном выносят работники коммунальных служб, хотя могут и милиционеры. Но совместные рейды редки, и чаще все ложится на плечи сотрудниц ЖЭУ. Штрафы серьезные, люди ведут себя агрессивно, особенно когда выявляем незарегистрированных животных в квартирах. Бывает, оскорбляют и дверь захлопывают или собаку грозят спустить. Вызываем милицию. Но рейды проводим регулярно, информируем жильцов, изолируем подвалы, чердаки.

В прошлом году только работники ЖЭУ провели 96 проверок, выдали 86 предписаний о недопущении нарушения правил содержания домашних животных, составили семь административных протоколов, выявили 61 незарегистрированное животное.

Конечно, по большому счету, все это капля в море. Официально в областном центре 3631 собака и почти 3 тысячи котов. Причем эта цифра, по словам специалистов, как минимум вдвое меньше реальной: хозяева попросту не регистрируют животных.

– Все зависит от культуры людей, – убеждена Юлия Ольховик. – Штрафы, конечно, тоже были бы эффективны, но в каждом дворе работника ЖЭУ не поставишь, а у милиции есть немало других дел. Но если в вашем дворе или прилегающей территории ситуация с выгулом собак действительно критическая, советую снимать процесс на фото и видео, а затем обращаться в ЖЭУ. Если получится установить личность нарушителя, то возможны и санкции. Чистота города зависит не только от владельцев собак, но и от неравнодушных граждан.

Создайте условия

Более четкие предложения, как изменить ситуацию с выгулом собак и загрязнением жилых районов, у витебчанки Валентины Юченковой – именно благодаря ее активной жизненной позиции и инициативе в областном центре и появилась пока единственная благоустроенная площадка для выгула питомцев.

– Можно много рассуждать о культуре владельцев собак, но это вряд ли что-то изменит, – уверена она. – Хозяева, а нередко это пожилые люди, просто не доберутся до мест выгула собак, отведенных городскими властями. Многих не устраивают пустыри без освещения, где и ходить страшно.





Городу нужны благоустроенные площадки в шаговой доступности, и резерв таких мест есть в каждом районе. Но заниматься ими не хотят из-за санитарных ограничений. Это я знаю по опыту создания нашей площадки на улице Чкалова – процедура растянулась на год. С другой стороны, теперь это отличный пример, как можно в рамках закона содержать домашних животных.

Поведение собачников, посещающих площадку, изменилось к лучшему, да и заметно чище стало на ближайшей территории. Однако всех на площадки не загонишь, кто-то специально заводит питомца как компаньона для прогулок. Я считаю, что гулять с собакой можно везде, за исключением, конечно, детских площадок и школьных дворов – при условии, что фекалии тут же убирать.

Также владельцы четвероногих хотели бы знать, на что тратятся средства налога на содержание животных. Ведь если бы люди были в курсе, что деньги идут именно на нужды братьев наших меньших (приют, стерилизация, площадки для выгула), то уклоняющихся от уплаты было бы меньше.

Куда идут деньги?

В Витебском горисполкоме сообщили, что по количеству зарегистрированных животных нельзя автоматически высчитать общую сумму от налога на содержание собак. Дело в том, что законодательный контроль за его своевременной уплатой не предусмотрен (налоговая декларация не представляется), а значит, полнота его уплаты полностью на совести граждан.

В прошлом году в городской бюджет по этой статье поступило почти 94 тысячи рублей. В письме за подписью заместителя председателя горисполкома Сергея Соглаева поясняется, что согласно законодательству целевое направление средств налога не предусмотрено и городской Совет депутатов не вправе сделать это.

Иными словами, средства владельцев собак идут в общегородскую казну, а уже оттуда распределяются на вакцинацию, отлов, содержание бездомных животных и так далее. При этом городские власти сообщают, что в прошлом году только на отлов и содержание безнадзорных четвероногих из бюджета выделено почти 120 тыс. рублей.

Откликнулись городские власти и на просьбы собачников. Сейчас пересматривается перечень мест для выгула (согласуются с инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и администрациями районов). Планируется, что они будут обозначены аншлагами. Запланирована широкая информационная работа с населением, в том числе и через жировки.

Фото из архива «ВВ».