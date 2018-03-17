В ожидании большой воды. Какие меры принимаются в Витебской области для предупреждения паводков

По предварительным прогнозам на Витебщине уровень воды в реках будет близок к средним многолетним значениям. Однако при выпадении значительного количества осадков может возникнуть затопление населенных пунктов в восьми районах.





В ожидании большой воды

В последние четыре года паводковая ситуация складывалась благоприятно, сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при облисполкоме заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ярмош. Этому способствовало отсутствие большого снежного покрова. Анализ нынешних гидрометеорологических условий позволяет предположить, что этой весной картина тоже будет неплохой, хотя половодье все-таки ожидается более масштабное, чем в 2017-м.

— В связи с нарастанием толщины льда и скоплением шуги в русле на отдельных участках рек повышается вероятность заторно-зажорных явлений и вызванного ими резкого подъема уровня воды, — отметил Александр Валерьевич. — Объем половодья в текущем году будет зависеть от суммарного количества осадков в марте-апреле и изменения температуры воздуха.





Выпадение снега или затяжные весенние дожди могут привести к затоплению паводковыми водами зон повышенного риска в восьми районах: Верхнедвинском, Бешенковичском, Городокском, Лепельском, Миорском, Оршанском, Полоцком и Шарковщинском. Это 10 населенных пунктов, более 320 жилых домов, 12 объектов транспортной коммуникации, а также подворья, подвалы, хозяйственные постройки.

Подтопления талыми водами могут произойти в частном секторе, где отсутствует устройство коллекторно-лотковой сети по территории застройки с отводом излишней влаги — это 58 населенных пунктов, более 300 домовладений в 18 регионах Витебщины.





Как подчеркнул Александр Ярмош, очень важно обеспечить безопасную эксплуатацию и исправное состояние расположенных на территории области 16 крупных искусственных водохранилищ, которые могут в случае прорыва гидротехнических сооружений создать реальную угрозу для расположенных поблизости городов и других поселений.

Прорыв дамб способен привести к образованию зон подтопления в Городокском, Браславском, Лепельском, Докшицком, Поставском, Россонском и Чашникском районах.

Сейчас все заинтересованные службы области готовятся встретить весеннее половодье во всеоружии и минимизировать последствия возможного паводка. В частности, определены места для размещения граждан в случае их отселения с затопленной территории.

Разработаны маршруты движения и объездные пути, которые позволят не терять связь с поселениями, блокированными в результате весеннего разлива.

На 16 заторно-зажорных участках рек предполагается при необходимости проведение взрывных работ для очистки акватории ото льда. В подразделениях МЧС Витебщины создано два сводных отряда и 20 сводных групп реагирования на паводковую ситуацию. Они укомплектованы людьми, техникой и оборудованием.

— Аналогичные отряды необходимо организовать в каждом регионе области исходя из имеющихся сил и средств предприятий и организаций, — заострил внимание Александр Ярмош.





По словам Александра Валерьевича, уже сейчас вызывает серьезную озабоченность обстановка на карьере «Гралево» ОАО «Доломит». Из-за высокого уровня воды там постоянно работают 4 – 5 насосов, ситуация требует систематического мониторинга и готовности к немедленному реагированию при усложнении обстановки.

Кроме того, на особом контроле должны быть очистные сооружения на промышленных и сельскохозяйственных объектах. К сожалению, уже имеются негативные примеры недосмотра.

Так, 12 марта центр оперативного управления Миорского РОЧС принял сообщение о прорыве обвалования очистных сооружений возле деревни Чересы. Как выяснилось, из-за размыва края навозохранилища животноводческого комплекса ОАО «Чересы» фекальные массы попали в мелиоративный канал, а оттуда, возможно, и в озеро, с которым он соединяется.

Начальник РОЧС Сергей Слизень пояснил, что по состоянию на 13 марта истечение содержимого очистных сооружений прекращено. Для укрепления обвалования на объекте туда вывезено 300 т грунта. Теперь специалисты оценивают масштабы ущерба, нанесенного окружающей среде.

Чтобы подобное не повторилось, данной проблеме необходимо уделить внимание в каждом районе, подчеркнул Александр Ярмош.

Нельзя бездействовать

На заседании рассматривались и другие вопросы, касающиеся безопасности населения: подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду, профилактика пожаров в жилищном фонде. Шла речь и о том, что серьезного подхода требует проведение экспертиз технического состояния эксплуатируемых объектов, а также обследований строительных конструкций. Это важно делать своевременно, чтобы не допустить обрушения зданий и сооружений, в том числе с массовым пребыванием людей, отметил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Игорь Исаченко.





Есть четкие указания в Законе №300-3 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»: собственник объекта обязан не реже, чем раз в пять лет, инициировать проведение экспертизы. Определено также, кто должен обследовать здание и составлять акт.

Специалисты проверяют несущую способность конструкций, делают выводы о дальнейшей эксплуатации объекта, целесообразности и сроках ремонта, модернизации, реконструкции или утилизации. В области имеется ряд фирм с действующим аттестатом на проведение подобных экспертиз, однако не все спешат воспользоваться их услугами. Как сказал заместитель председателя облисполкома — председатель комиссии по ЧС при облисполкоме Владимир Белоус, некоторые собственники внимание данному вопросу начинают уделять лишь тогда, когда что-то случается. Но такое отношение к требованиям закона недопустимо.

Поставлена задача горрайисполкомам до 1 мая в регионах определить собственников всех объектов, для которых в соответствии с законом необходимо проведение экспертизы технического состояния, а затем затребовать имеющиеся акты (их копии), чтобы понять, где уже превышен или истекает установленный пятилетний срок. Затем до 1 июня собственники должны будут разработать и утвердить план следующей проверки и представить его в органы надзора.

Фото Дмитрия ОСИПОВА.