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Витебская областная организация «БелТИЗ» признана лучшей в республике

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Витебская областная организация Белорусского товарищества инвалидов по зрению по итогам работы за 2017 год признана лучшей в стране.

Это стало возможным благодаря плодотворной работе всех подразделений, а также активной идеологической и организационной деятельности председателя областного правления Константина Ламчановского, который удостоен почетного звания «Человек года Витебщины». К слову, областная организация не первый год входит в тройку лидеров.

Витебская областная организация «БелТИЗ» признана лучшей в республике

На республиканскую Доску почета ОО «БелТИЗ» занесены занявшее 2-е место по результатам производственной деятельности предприятие «Элект», которое также признано лучшим за работу по социальной реабилитации инвалидов по зрению, и Лепельская районная организация – образец для подражания по итогам областного конкурса за 2017 год.

Лепельская первичка уже второй год подряд лидирует в северном регионе, и это неслучайно. Лепельчане – активные участники всех областных и республиканских творческих, спортивных и туристических мероприятий, проводимых для инвалидов по зрению.

В Лепеле ежегодно проходит межрегиональный фест «Зорка надзеі», приуроченный к месячнику «Человек с белой тростью». Эта первичка – наиболее развивающаяся на Витебщине, и сейчас в ней числится свыше 100 человек. Именно в Лепеле строится центр реабилитации инвалидов по зрению, который планируется сдать в сентябре.

Фото из архива «ВВ»

 
 
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Витебская областная организация Белорусского товарищества инвалидов по зрению по итогам работы за 2017 год признана лучшей в стране.

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