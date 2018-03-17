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Витебская областная организация «БелТИЗ» признана лучшей в республике
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
Витебская областная организация Белорусского товарищества инвалидов по зрению по итогам работы за 2017 год признана лучшей в стране.
Это стало возможным благодаря плодотворной работе всех подразделений, а также активной идеологической и организационной деятельности председателя областного правления Константина Ламчановского, который удостоен почетного звания «Человек года Витебщины». К слову, областная организация не первый год входит в тройку лидеров.
На республиканскую Доску почета ОО «БелТИЗ» занесены занявшее 2-е место по результатам производственной деятельности предприятие «Элект», которое также признано лучшим за работу по социальной реабилитации инвалидов по зрению, и Лепельская районная организация – образец для подражания по итогам областного конкурса за 2017 год.
Лепельская первичка уже второй год подряд лидирует в северном регионе, и это неслучайно. Лепельчане – активные участники всех областных и республиканских творческих, спортивных и туристических мероприятий, проводимых для инвалидов по зрению.
В Лепеле ежегодно проходит межрегиональный фест «Зорка надзеі», приуроченный к месячнику «Человек с белой тростью». Эта первичка – наиболее развивающаяся на Витебщине, и сейчас в ней числится свыше 100 человек. Именно в Лепеле строится центр реабилитации инвалидов по зрению, который планируется сдать в сентябре.
Фото из архива «ВВ»
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Витебская областная организация Белорусского товарищества инвалидов по зрению по итогам работы за 2017 год признана лучшей в стране.
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