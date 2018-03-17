Возврат в режиме онлайн. Как вернуть некачественный товар в интернет-магазин

Сегодня во всем мире отмечается День защиты прав потребителей. В этом году его тема – «Сделаем цифровые рынки справедливыми и безопасными». Совершать покупки благодаря современным технологиям стало гораздо проще: теперь даже не обязательно ходить в магазин, достаточно иметь под рукой гаджет с доступом в интернет. Стало привычным в онлайн-режиме заключать договоры и оплачивать разные виды услуг. При этом не все виртуальные сделки и покупки оказываются удачными.





Чтобы читатели «Витебских вестей» смогли получить квалифицированную консультацию по вопросам защиты прав потребителей и узнали, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, мы организовали «прямую линию» с заместителем начальника отдела организации торговли, общественного питания и бытовых услуг главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Натальей Елисеевой.

• В 2017 году управлениями и отделами облисполкома, горрайисполкомов рассмотрено 1935 обращений по защите прав потребителей.

• Вынесено 58 предписаний об устранении нарушений законодательства. Составлено 38 протоколов.

• В досудебном порядке возмещено 8,1 тыс. рублей материального вреда.

• По данным Торгового реестра на 1 января 2018 года субъектами хозяйствования Витебской области зарегистрировано 569 интернет-магазинов. С 2015-го их количество возросло более чем в 1,7 раза.

– В интернет-магазине заказала элитные голландские семена, получила посылку. Оказалось, в одном пакете семена огурцов уже проросли, а из пачки сладких перцев так и не взошло ни одно растение, а покупать баклажаны я вообще передумала. Что делать?

Ирина Викторовна, Лиозно.

– Семена, живые цветы, ели, декоративные растения, саженцы, рассада, луковицы и мицелий включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Поэтому, если вы просто передумали или перепутали сорт, отказаться и вернуть их нельзя.

А вот если товар оказался некачественным, нужно обратиться к продавцу с претензией, представив соответствующие подтверждения. Можно сфотографировать пакетик с семенами, желательно так, чтобы была зафиксирована дата, чтобы не возникло спорных ситуаций, например, по срокам или условиям хранения полученного посевного материала.

Памятка Потребителю • Изучите информацию о товаре (техпаспорт, инструкция, этикетка).

• Внимательно читайте договор. Ваша подпись = согласие со всеми пунктами.

• Всегда берите чек. Но! Отсутствие документов не лишает вас права на защиту своих прав!

• Качественные товары можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки, если они не были в употреблении. Исключение – непродовольственные товары, определенные постановлением №778 Совмина. Если купили некачественный товар, можно: • заменить качественным;

• потребовать безвозмездного ремонта;

• попросить уменьшить цену;

• вернуть деньги (даже если товар технически сложный и дорогостоящий, а в нем обнаружен несущественный дефект). Если работа или услуга выполнены некачественно, требуйте: • безвозмездного устранения недостатков;

• соразмерного уменьшения установленной цены;

• возмещения понесенных расходов по устранению недостатков;

• безвозмездного изготовления аналогичной вещи или повторного выполнения работы или услуги, если это возможно;

• возврата денег. Но! Только если исполнитель не смог устранить недостатки в оговоренные сроки!





– Поддалась на рекламу в соцсети и заказала себе БАД для похудения. Потом пожалела о спонтанной покупке и решила отказаться от таблеток, но специалист колл-центра сообщила, что я не могу этого сделать, а если все-таки настаиваю, то должна оплатить затраты на пересылку заказа (доставка наложенным платежом). Права ли она?

Татьяна, Витебск.

– Правилами продажи товаров по образцам установлено, что покупатель до передачи ему товаров вправе отказаться от выполнения договора покупки при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по его выполнению. Однако без возмещения указанных расходов потребитель может отказаться от покупки, если при передаче не смог ознакомиться со всей информацией о товаре.

Конкретно в вашей ситуации советую апеллировать к тому, что в принципе биологически активные добавки, медикаменты и лекарственные препараты запрещено продавать по образцам, в том числе через интернет. Для этой категории определен отдельный порядок оборота и реализации, и продавцу необходимо иметь разрешительную документацию. Так что изначально предложение к продаже данного вида товара через интернет незаконно.

Добавлю также, что прежде чем совершать любые покупки в сети, стоит обратить внимание на регистрацию интернет-магазина в Торговом реестре, юридический адрес и УНП, чтобы в случае проблем знать, куда направлять претензию.

– По объявлению на «Куфаре» купила новый набор посуды. Дома поняла, что мне он не нравится и не подходит. Можно ли вернуть товар и получить обратно свои деньги? Чека нет.

Светлана, Новополоцк.

– Дело в том, что объявления, которые размещаются на подобных порталах, дают в основном физические лица. Если там нет ссылки на то, что это предложение субъекта торговли, то вы должны понимать, что совершаете покупку у физического лица, и в данном случае закон о защите прав потребителей не применим, в том числе в части возможности возврата товара в течение 14 дней. Все зависит от вашей договоренности с продавцом.

– В рассрочку взяли комбинированную газоэлектрическую плиту. В магазине образец был с дефектом – царапиной на ручке, поэтому нам оформили доставку аналогичной плиты из интернет-магазина.

В назначенный день привезли в квартиру, документы о приемке муж подписал не глядя. Когда я вернулась, то обнаружила царапину, но в другом месте. Скажите, есть ли шанс из-за этого вернуть или заменить плиту? Первоначальный взнос еще не платили, можно ли расторгнуть сделку?

Наталья, Витебск.

– Подписанный акт приема-передачи либо другой документ, который подтверждает отсутствие претензий по качеству, дает право продавцу на законных основаниях отказать вам в удовлетворении требований. Невозможно определить, когда именно появился дефект – в ходе транспортировки или дома у покупателя. Однако я всегда говорю, что в любом случае нужно обратиться к продавцу или производителю. Вполне вероятно, что они, в порядке исключения, пойдут навстречу клиенту и произведут замену, несмотря на то, что по закону не обязаны этого делать.

В моей практике уже были подобные факты. Однако в таких ситуациях следует быть готовыми получить отказ, продавец не нарушит закон.

– В январе заказали в частной фирме натяжные потолки на всю квартиру, внесли 50% предоплаты, заключили договор, в котором указано, что работы должны быть выполнены не позднее 30 дней с даты его оформления.

В середине февраля нам позвонили и попросили подождать две недели, сказали, что полотно заказали в России, а там были зимние каникулы, из-за которых сдвинулись сроки поставки. Мы согласились, и вот на днях снова звонок с извинениями и сообщением об очередном переносе даты установки якобы из-за болезни мастера по монтажу. Мы решили совсем отказаться от услуг этой фирмы. Как правильно расторгнуть договор и вернуть предоплату?

Игорь, Шумилино.

– Любой договор должен соответствовать нормам Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей. Кроме того, в нем могут быть определены и дополнительные условия, на которые всегда следует обращать внимание. Изучите внимательно подписанный вами договор, в том числе по вопросу возможности возврата предоплаты.

В любом случае схема действий защиты своих интересов одинакова. Если не согласны с чем-либо, вас не удовлетворяет результат, то пишите претензию в произвольной форме. Требуйте расторгнуть договор с возвратом задатка в связи с неисполнением его условий, а также выплатить неустойку за нарушение сроков начала и окончания выполнения работы. Попробуйте урегулировать вопрос в досудебном порядке, но если договоренность не будет достигнута, не бойтесь отстаивать свои права в суде.

Порядок защиты прав потребителя • Обратиться к продавцу (исполнителю) с претензией. Лучше подготовить 2 экземпляра заявления (на вашем ставится отметка о дате принятия и подпись ответственного лица). Можно сделать запись в книге замечаний и предложений.

• Обратиться в государственные органы по защите прав потребителей (районные и городские исполкомы, администрации районов города, облисполком, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь) для консультации и решения вопросов в досудебном порядке.

• Подать иск в суд. Важно! Иски по защите прав потребителя не облагаются госпошлиной.