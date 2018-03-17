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Директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» награжден медалью Франциска Скорины

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко награжден медалью Франциска Скорины.

Директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» награжден медалью Франциска Скорины

Как сказано в Указе Президента Беларуси, деятель культуры Витебщины отмечен за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, выдающиеся достижения.

Александр Сидоренко возглавил ЦК «Витебск» и дирекцию международного форума пять лет назад. За прошедшее время немало сделал и для развития учреждения культуры, и престижа «Славянского базара», в программе которого появились новые, работающие на имидж города и Беларуси проекты.

В последние годы фестиваль стремится выйти на самоокупаемость, и в этом тоже немалая заслуга его руководителя. Александр Сидоренко вносит большой вклад в популяризацию форума в других странах, его избрали руководителем Всемирной ассоциации фестивалей, в которую входят 17 государств.

ПРОГРАММА «Славянского базара в Витебске 2018»

 
Теги: Витебск
 
 
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Генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко награжден медалью...

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