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Директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» награжден медалью Франциска Скорины
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
Генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко награжден медалью Франциска Скорины.
Как сказано в Указе Президента Беларуси, деятель культуры Витебщины отмечен за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, выдающиеся достижения.
Александр Сидоренко возглавил ЦК «Витебск» и дирекцию международного форума пять лет назад. За прошедшее время немало сделал и для развития учреждения культуры, и престижа «Славянского базара», в программе которого появились новые, работающие на имидж города и Беларуси проекты.
В последние годы фестиваль стремится выйти на самоокупаемость, и в этом тоже немалая заслуга его руководителя. Александр Сидоренко вносит большой вклад в популяризацию форума в других странах, его избрали руководителем Всемирной ассоциации фестивалей, в которую входят 17 государств.
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Генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко награжден медалью...
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