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Свои первые паспорта получат сегодня 15 лучших школьников Витебщины из рук главы области

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Сегодня учащимся витебской СШ №17 Екатерине Чемакиной и Марине Шкуренковой и еще 13 молодым людям Витебщины в торжественной обстановке глава области Николай Шерстнёв вручит главные в их жизни документы — паспорта граждан Республики Беларусь.

Свои первые паспорта получат сегодня 15 лучших школьников Витебщины из рук главы области

Девушки волнуются перед таким значимым мероприятием, но в то же время с радостью осознают, что стали по-настоящему взрослыми. Для них паспорт – не просто идентификационный документ, это свидетельство того, что они могут участвовать во многих событиях родной страны и государство будет оберегать их законные права и интересы.

Школьницы активистки, члены отряда вожатых пионерской дружины (Марина еще и знаменосец), волонтеры отряда «Милосердие», хорошо учатся, участвуют в различных предметных конкурсах, например, «Буслик», «Лингвистенок», имеют увлечения.

Марина любит рисовать, отдает предпочтение пейзажам, дома у нее небольшая коллекция картин: выбирала только лучшее, потому как критично относится к своему творчеству. Отрадно, что родители поддерживают хобби дочери. Екатерина с трех лет увлекается танцами, недавно ей пришлось отказаться от любимого занятия в пользу уроков, но девушка не жалеет об этом, посвящая себя изучению математики и физики, которые, она уверена, пригодятся в будущем.

Сегодня наравне с другими ребятами Марина и Екатерина получат напутствие от представителей городской и областной власти. Торжественное мероприятие с вручением паспортов традиционно проходит в рамках Всебелорусской патриотической акции ОО «БРСМ» «Мы – граждане Беларуси!», направленной на патриотическое воспитание молодежи, формирование гражданина своей страны и привлечение к социально значимой деятельности.

Фото Дмитрия ОСИПОВА

 
 
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Сегодня учащимся витебской СШ №17 Екатерине Чемакиной и Марине Шкуренковой и еще 13 молодым людям Витебщины в торжественной обстановке глава области Николай...

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