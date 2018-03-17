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Президент поздравил с днем рождения нобелевского лауреата Жореса Алферова
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы Федерального собрания России, академика Жореса Алферова. Об этом
– Ваши замечательные профессиональные достижения являются весомым вкладом в развитие мировой науки. В решении любых вопросов Вас отличают глубокое понимание, богатейший опыт, жизненная мудрость и принципиальность, – говорится в поздравлении. Глава государства также отметил, что большого уважения заслуживает поддержка Жоресом Алферовым молодых ученых.
– Убежден, что Ваша многогранная деятельность, активная гражданская позиция и высокий международный авторитет будут способствовать развитию всестороннего белорусско-российского сотрудничества, – подчеркнул Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы Федерального собрания России, академика Жореса...
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