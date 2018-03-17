“Прямые линии” пройдут в исполкомах Витебской области 17 марта

|
Район, город
|
ФИО, должность
|
Телефон
|
Бешенковичский
|
ОВЧИННИКОВ Сергей Михайлович, заместитель председателя Бешенковичского райисполкома
|
(8-02131) 6-40-59
|
Браславский
|
ПЛИСКО Михаил Александрович, заместитель председателя Браславского райисполкома
|
(8-02153) 3-51-99
|
Верхнедвинский
|
ВАЛКОВИЧ Сергей Петрович, заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома
|
(8-02151) 6-35-77
|
Витебский
|
КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич, первый заместитель председателя Витебского райисполкома
|
(8-0212) 66-36-75
|
Глубокский
|
ТАРАСЕВИЧ Татьяна Леонидовна, заместитель председателя Глубокского райисполкома
|
(8-02156) 2-14-44
|
Городокский
|
ДЕМЬЯНЕНКО Ирина Дмитриевна, управляющий делами Городокского райисполкома
|
(8-02139) 4-14-45
|
Докшицкий
|
АБИРАЛО Сергей Владимирович,
первый заместитель председателя Докшицкого райисполкома
|
(8-02157) 2-12-05
|
Дубровенский
|
КИРЬЯНОВ Олег Алексеевич, заместитель председателя Дубровенского райисполкома
|
(8-02137) 4-13-45
|
Лепельский
|
ЕФРЕМОВ Борис Сергеевич председатель Лепельского райисполкома
|
(8-02132) 6-70-01
|
Лиозненский
|
ГОНЧАРОВ Олег Николаевич, управляющий делами Лиозненского райисполкома
|
(8-02138) 4-14-45
|
Миорский
|
ЛЯСОВИЧ Леонид Иванович,
заместитель председателя Миорского райисполкома
|
(8-02152) 4-15-45
|
Оршанский
|
ПАЦ Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома
|
(8-0216) 53-57-00
|
Полоцкий
|
БАРАТЫНСКИЙ Николай Николаевич, заместитель председателя Полоцкого райисполкома
|
(8-0214) 42-22-25
|
Поставский
|
ЛЮТЫНСКИЙ Геннадий Иосифович,
первый заместитель председателя Поставского райисполкома
|
(8-02155) 4-12-05
|
Россонский
|
ФЕДОРОВ Геннадий Акимович, председатель Россонского районного Совета депутатов
|
(8-02159) 5-18-75
|
Сенненский
|
ЧЕРЕДНИК Василий Анатольевич, председатель Сенненского райисполкома
|
(8-02135) 4-12-45
|
Толочинский
|
МУРАШКО Георгий Георгиевич,
председатель Толочинского районного Совета депутатов
|
(8-02136) 2-12-43
|
Ушачский
|
ХАМЁНОК Валентина Леонидовна,
заместитель председателя Ушачского райисполкома
|
(8-02158) 2-74-84
|
Чашникский
|
СУРИН Александр Евгеньевич, заместитель председателя Чашникского райисполкома
|
(8-02133) 4-23-37
|
Шарковщинский
|
ЛОМАКО Дмитрий Михайлович,
председатель Шарковщинского райисполкома
|
(8-02154) 4-18-99
|
Шумилинский
|
БЫКОВ Олег Петрович, заместитель председателя Шумилинского райисполкома
|
(8-02130) 4-15-45
|
г.Новополоцк
|
ДЕМИДОВ Дмитрий Владимирович, председатель Новополоцкого горисполкома
|
(8-0214) 59-11-11
|
г.Витебск
|
КОРОЛЕВА Зинаида Александровна,
заместитель председателя Витебского горисполкома
|
(8-0212) 33-60-19
|
Железнодорожный район г.Витебска
|
ПАНФИЛОВ Юрий Анатольевич,
глава администрации Железнодорожного района г.Витебска
|
(8-0212) 60-52-26
|
Октябрьский район г.Витебска
|
ЕГОРОВ Дмитрий Александрович,
заместитель главы администрации Октябрьского района г.Витебска
|
(8-0212) 64-95-81
|
Первомайский район
г.Витебска
|
НОВИЦКАЯ Марина Владимировна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Витебска
|
(8-0212) 64-33-73
|
Витебский областной исполнительный комитет
|
БЕЛОУС Владимир Николаевич,
заместитель председателя Витебского облисполкома
|
(8-0212) 22-22-22
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