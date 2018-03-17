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“Прямые линии” пройдут в исполкомах Витебской области 17 марта

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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”Прямые телефонные линии“ руководства облисполкома,  горрайисполкомов области, администраций районов Витебска пройдут 17 марта 2018 года с 9.00 до 12.00.

“Прямые линии” пройдут в исполкомах Витебской области 17 марта

Район, город

ФИО, должность

Телефон

 

Бешенковичский

 

ОВЧИННИКОВ Сергей Михайлович,   заместитель председателя Бешенковичского райисполкома

 

(8-02131) 6-40-59

 

Браславский

 

ПЛИСКО Михаил Александрович, заместитель председателя Браславского райисполкома

 

(8-02153) 3-51-99

 

Верхнедвинский

 

ВАЛКОВИЧ Сергей Петрович, заместитель председателя  Верхнедвинского райисполкома

 

(8-02151) 6-35-77

 

Витебский

 

КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич,  первый заместитель председателя Витебского райисполкома

 

(8-0212) 66-36-75

 

Глубокский

 

ТАРАСЕВИЧ  Татьяна Леонидовна, заместитель председателя Глубокского райисполкома

 

(8-02156) 2-14-44

 

Городокский

 

ДЕМЬЯНЕНКО Ирина Дмитриевна, управляющий делами Городокского райисполкома

 

(8-02139) 4-14-45

 

Докшицкий

 

АБИРАЛО Сергей Владимирович,
первый заместитель председателя Докшицкого райисполкома

 

(8-02157) 2-12-05

 

Дубровенский

 

КИРЬЯНОВ Олег Алексеевич, заместитель председателя Дубровенского райисполкома

 

(8-02137) 4-13-45

 

Лепельский

 

ЕФРЕМОВ Борис Сергеевич председатель Лепельского райисполкома

 

(8-02132) 6-70-01

 

Лиозненский

 

ГОНЧАРОВ Олег Николаевич, управляющий делами Лиозненского райисполкома

 

(8-02138) 4-14-45

 

Миорский

 

ЛЯСОВИЧ Леонид Иванович,
заместитель председателя Миорского райисполкома

 

(8-02152) 4-15-45

 

Оршанский

 

ПАЦ Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома

 

(8-0216) 53-57-00

 

Полоцкий

 

БАРАТЫНСКИЙ Николай Николаевич, заместитель председателя  Полоцкого райисполкома

 

(8-0214) 42-22-25

 

Поставский

 

ЛЮТЫНСКИЙ Геннадий Иосифович,
первый заместитель председателя Поставского райисполкома

 

(8-02155) 4-12-05

 

Россонский

 

ФЕДОРОВ Геннадий Акимович, председатель Россонского районного Совета депутатов

 

(8-02159) 5-18-75

 

Сенненский

 

ЧЕРЕДНИК Василий Анатольевич, председатель Сенненского райисполкома

 

(8-02135) 4-12-45

 

Толочинский

 

МУРАШКО Георгий Георгиевич,  
председатель Толочинского районного Совета депутатов

 

(8-02136) 2-12-43

 

Ушачский

 

ХАМЁНОК Валентина Леонидовна,
заместитель председателя Ушачского райисполкома

 

     (8-02158) 2-74-84

 

Чашникский

 

СУРИН Александр Евгеньевич,   заместитель председателя Чашникского райисполкома

 

(8-02133) 4-23-37

 

Шарковщинский

 

ЛОМАКО Дмитрий Михайлович,
председатель Шарковщинского райисполкома

 

(8-02154) 4-18-99

 

Шумилинский

 

БЫКОВ Олег Петрович,  заместитель председателя Шумилинского райисполкома

 

(8-02130) 4-15-45

 

г.Новополоцк

 

ДЕМИДОВ Дмитрий Владимирович,   председатель Новополоцкого горисполкома

 

(8-0214) 59-11-11

 

г.Витебск

 

КОРОЛЕВА Зинаида Александровна,
заместитель председателя Витебского горисполкома

 

(8-0212) 33-60-19

 

Железнодорожный район г.Витебска

 

ПАНФИЛОВ Юрий Анатольевич,
глава администрации Железнодорожного района г.Витебска

 

(8-0212) 60-52-26

 

Октябрьский район г.Витебска

 

ЕГОРОВ Дмитрий Александрович,
заместитель главы администрации Октябрьского района г.Витебска

 

(8-0212) 64-95-81

 

Первомайский район
г.Витебска

 

НОВИЦКАЯ Марина Владимировна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Витебска

 

(8-0212) 64-33-73

 

Витебский областной исполнительный комитет

 

БЕЛОУС Владимир Николаевич,
заместитель председателя Витебского облисполкома

 

(8-0212) 22-22-22
 
Теги: Витебск
 
 
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