В Полоцкой центральной библиотеке открылась литературная студия

В Полоцке на базе центральной библиотеки имени Ф. Скорины открылась литературная студия «Центр Европы». Для более 90 поэтов и писателей региона она станет местом проведения дискуссий, презентаций, творческих встреч с читателями.



Руководители литературных объединений Валентина Сопикова, Александр Раткевич и Галина Чижова

Местные власти, как отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Елена Астапова, стараются всегда оказывать содействие жителям региона в реализации интересных идей и проектов. Поэтому инициатива литераторов создать общую для всех творческую мастерскую тоже нашла однозначную поддержку.

Были выделены средства на ремонт и обустройство отдельного крыла центральной районной библиотеки. Здесь оборудованы помещения гостиной, дирекции и конференц-зала, специально оформленные выставки представляют произведения и награды полоцких мастеров художественного слова. В литературной летописи полоцкого края открыта новая страница.





– Заложен первый кирпичик, возможно, краеугольный камень в фундамент единения литераторов Полоцкой земли, – сказала на торжественной церемонии открытия руководитель народного объединения «Литературный ковчег» Светлана Чижова. – Если человеку дается свыше дар стихотворчества, его святая обязанность – нести поэтическое слово миру, людям, ищущим изящного созвучия, жаждущим подняться над бытом, испытать восхищение красотой жизни.

Всего в Полоцке три народных литературных объединения. Старейшему «Наддзвінне» исполнилось уже 90 лет, “Полоцкая ветвь” отсчитывает свою историю с 1992 года. Их руководители Валентина Сопикова и Александр Раткевич тоже считают создание студии значимым событием в жизни региона. Теперь у людей, увлеченных словотворчеством, появился свой уютный дом, где можно собраться за круглым столом, обсудить проблемы, встретиться с поклонниками, пригласить гостей из других регионов Беларуси и зарубежных стран.





Музыкально-поэтический вечер, состоявшийся в конференц-зале сразу после открытия студии, еще раз подтвердил, как много в каждом из литературных сообществ талантливых авторов, которые стремятся достойно продолжать богатые культурные традиции полоцкой земли. Они активно издают свои книги, публикуются в сборниках и альманахах, участвуют и побеждают в республиканских и международных конкурсах. Четыре человека – Галина Загурская, Виктор Карасев, Петр Буганов и Николай Болдовский являются членами Союза писателей Беларуси.





Реализация нового проекта будет способствовать популяризации книги и чтения среди населения региона. Руководит работой студии заместитель директора РЦБС Анна Поцелуйкина-Врублевская. В ближайшее время планируется создать оргкомитет и начать подготовку к традиционному Международному литературному фестивалю «Центр Европы», который собирает все больше участников из разных стран. В этом году он пройдет 1-3 сентября в рамках празднования 1156-го Дня рождения старейшего города Беларуси. Лейтмотивом праздника станет тема «Полоцк – колыбель белорусской государственности», одноименная конференция будет организована и во время литературного форума.

Фото Ларисы МАЛАШЕНИ.