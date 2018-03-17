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В Витебске мужчина с ножом атаковал администратора зала игровых автоматов

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Сообщение о нападении на зал игровых автоматов поступило в Первомайский РОВД города Витебска глубокой ночью 13 марта. Милиционерам кассир заведения сообщила, что около 2 часов ночи в помещение зашел мужчина и под угрозой ножа забрал выручку в размере 1430 рублей.

В Витебске мужчина с ножом атаковал администратора зала игровых автоматов

На место совершения преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает официальный сайт УВД Витебского облисполкома. Вскоре милиционерам удалось выяснить личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра 1988 года рожденья. На его поимку были ориентированы все наряды несущие службу в городе.

Установить место нахождение подозреваемого оказалось не просто, мужчина еще накануне собирался отправиться на заработки в Российскую Федерацию. Кроме того, как выяснилось чуть позже: весь день после совершения нападения он передвигался по городу на такси. Несмотря на это, к вечеру 13 марта благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска Первомайского РОВД и УВД Витебского облисполкома мужчина был задержан у одной из своих знакомых.

После задержания выяснилось, что накануне нападения мужчина проводил время в игорном заведении, где проиграл 30 рублей. Поскольку выиграть не удалось, то изрядно выпивший витебчанин решил разжиться деньгами другим способом. Дождался, когда зал покинет последний посетитель, и зашел туда с ножом. Отобрав выручку, он отправился куролесить по городу, а вечером планировал уехать из страны. Возбуждено уголовное дело.

Фото bobr.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Сообщение о нападении на зал игровых автоматов поступило в Первомайский РОВД города Витебска глубокой ночью 13 марта. Милиционерам кассир заведения сообщила, что...

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