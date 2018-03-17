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В Витебске мужчина с ножом атаковал администратора зала игровых автоматов
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
Сообщение о нападении на зал игровых автоматов поступило в Первомайский РОВД города Витебска глубокой ночью 13 марта. Милиционерам кассир заведения сообщила, что около 2 часов ночи в помещение зашел мужчина и под угрозой ножа забрал выручку в размере 1430 рублей.
На место совершения преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Об этом
Установить место нахождение подозреваемого оказалось не просто, мужчина еще накануне собирался отправиться на заработки в Российскую Федерацию. Кроме того, как выяснилось чуть позже: весь день после совершения нападения он передвигался по городу на такси. Несмотря на это, к вечеру 13 марта благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска Первомайского РОВД и УВД Витебского облисполкома мужчина был задержан у одной из своих знакомых.
После задержания выяснилось, что накануне нападения мужчина проводил время в игорном заведении, где проиграл 30 рублей. Поскольку выиграть не удалось, то изрядно выпивший витебчанин решил разжиться деньгами другим способом. Дождался, когда зал покинет последний посетитель, и зашел туда с ножом. Отобрав выручку, он отправился куролесить по городу, а вечером планировал уехать из страны. Возбуждено уголовное дело.
Фото bobr.by
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Сообщение о нападении на зал игровых автоматов поступило в Первомайский РОВД города Витебска глубокой ночью 13 марта. Милиционерам кассир заведения сообщила, что...
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