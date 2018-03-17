В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину

Происшествие случилось в 05.10 на 156-м км автодороги Минск - Витебск. Водитель 1989 года рождения на автомобиле "Фиат" сбил женщину 1965 года рождения, жительницу деревни Барсуки, которая находилась на проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. Такая информация размещена в официальных группах ГАИ УВД Витебского облисполкома в социальных сетях.





По словам водителя, авария произошла в момент, когда он выехал с освещенной фонарями части дороги на темную. По данному факту проводится проверка. Будут назначены автотехнические экспертизы. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать повышенную осторожность и скоростной режим при движении вдоль населенных пунктов, особенно в темное время суток.





Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома.