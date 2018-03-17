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В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Происшествие случилось в 05.10 на 156-м км автодороги Минск - Витебск. Водитель 1989 года рождения на автомобиле "Фиат" сбил женщину 1965 года рождения, жительницу деревни Барсуки, которая находилась на проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. Такая информация размещена в официальных группах ГАИ УВД Витебского облисполкома в социальных сетях.

В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину

По словам водителя, авария произошла в момент, когда он выехал с освещенной фонарями части дороги на темную. По данному факту проводится проверка. Будут назначены автотехнические экспертизы. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать повышенную осторожность и скоростной режим при движении вдоль населенных пунктов, особенно в темное время суток.

В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Происшествие случилось в 05.10 на 156-м км автодороги Минск - Витебск. Водитель 1989 года рождения на автомобиле "Фиат" сбил женщину 1965 года рождения, жительницу деревни...

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