Служба не в ущерб семье, или Как следователь из Городка построил карьеру

Вадим Дадыло успел добиться не только профессиональных успехов, но и создать большую и крепкую семью.

Мужчина родился на Городокщине, с малой родиной у него связана вся жизнь. После армии ему хотелось проявить себя, иметь возможности для карьерного роста. Вадим задумался о смене профессии и получении высшего образования. В итоге выбрал Могилевскую школу милиции МВД Республики Беларусь, куда и поступил в 2001 году.



Вадим Дадыло вместе с семьей на активном отдыхе

— К тому времени я стал усидчивым и умел концентрироваться на цели, поэтому хорошо подготовился к вступительным экзаменам, — сообщил Вадим Дадыло. — Учеба пришлась по душе, проблем с постижением предметов и азов службы не возникало.

Окончив институт с красным дипломом, молодой человек по распределению попал в Городокское РОВД, служил оперуполномоченным в отделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но в этой сфере отработал всего около года: тогдашний заместитель начальника РОВД — начальник предварительного расследования Ирина Львова заметила перспективного парня с задатками следователя.

— Ирина Владимировна порекомендовала мне сменить профиль деятельности. Я не особо хотел, так как только недавно освоился в другом деле. Но прислушался к мнению руководства, — признался Вадим Валерьевич. — Оглядываясь назад, могу сказать, что это было правильное решение, и я благодарен своей наставнице.

Конец 2005 года стал для Вадима Дадыло началом нового этапа в жизни. Когда 1 января 2012-го был образован Следственный комитет Республики Беларусь, его районное подразделение в Городке возглавила Ирина Львова. Вадим Валерьевич был ее заместителем, а после увольнения в запас Ирины Владимировны 31 декабря 2016 года стал главой РОСК.

— В моем подчинении свыше десяти человек, в том числе семь следователей. Они опытные и грамотные специалисты, начинавшие службу со мной в РОВД. Также у нас растет достойная смена — две перспективные девушки. Но они пока временно выпали из обоймы — находятся в декретном отпуске, — сообщил Вадим Дадыло. — Специфика следственной работы в районе заключается в большой территории и разбросанности населенных пунктов. Часто бывает, отправляешься в отдаленную деревню к людям, ведущим асоциальный образ жизни. Позвонить им нет возможности. Приезжаешь — дома никого. Ждешь до вечера, появляются чуть на ногах стоя. С такими гражданами очень тяжело найти общий язык.

За время службы в производстве у Вадима Валерьевича находились различные уголовные дела, в том числе приходилось расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления. Но, по словам офицера, самые сложные для него — разбирательства по материалам о ДТП.

— Нужно общаться с пострадавшими, связываться с родственниками погибших, сообщать им о происшествии. Среди них зачастую встречаются знакомые, так как в районе многие друг друга знают, — сказал Вадим Дадыло. — К этому невозможно привыкнуть…

Труд следователя нелегок: психологические нагрузки, ответственность, ненормированный рабочий день, ночные дежурства. Поэтому на семью остается не так много времени, как хотелось бы. Но когда выдается свободная минута, Вадим Валерьевич всегда находится рядом с детьми. Их у него трое: 13-летняя Владислава, 9-летний Иван и 4-летняя Светлана. Они предпочитают проводить время вместе на открытом воздухе: зимой катаются на санках, летом совершают прогулки по лесу.

— Мой надежный тыл и опора — супруга Ольга, с которой мы вместе около четверти века, – подчеркнул Вадим Дадыло. — На ее плечах лежит много обязанностей, начиная от порядка в доме и заканчивая воспитанием ребят, ведь я из-за занятости не всегда могу помочь им сделать уроки или забрать младшенькую из сада. Огромное ей спасибо за терпение и заботу о семейном очаге.

Фото Дмитрия ОСИПОВА.