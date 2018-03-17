Два изнасилования прошлых лет раскрыты в Витебске

С начала текущего года в областном центре раскрыли два преступления прошлых лет против половой неприкосновенности и половой свободы, рассказала журналистам официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В феврале 2010 года 53-летний заговорил мужчина на вокзале с 17-летним подростком. Незнакомец предложил парню заработать – откопать клад. Подросток пошел с мужчиной к мосту имени Блохина. Возле торгового центра «Беларусь» они спустились по склону, вдоль старых бетонных конструкций. Затем неизвестный потребовал от юноши раздеться и совершил против него действия сексуального характера.

По словам начальника 4-го следственного отделения Витебского ГОСК Тофика Ятсуниского, в настоящее время мужчина заключен под стражу. Сначала он отрицал свою вину, но при очной ставке потерпевший узнал мужчину, и впоследствии подозреваемый дал признательные показания о том, что принудил несовершеннолетнего вступить в половую связь.





– Мужчина ранее уже отбывал наказание за похожее преступление, – рассказал начальник отдела управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома Сергей Болдышев.

Второй факт датирован сентябрем 2004-го. Поздним вечером на улице Смоленской в Витебске была изнасилована местная жительница. Правоохранителям удалось установить генотип преступника, однако совпадения с базой пришлось ждать долгие годы.

Подозреваемым оказался 45-летний житель столицы. В 2004-м он обосновался в Витебске у своего товарища по колонии после того, как отбыл срок за кражу. Уже в следующем году он совершил разбойное нападение и оказался за решеткой. После освобождения сведения о его ДНК поместили в базу данных.

Поиски подозреваемого осложнило отсутствие у него прописки. Задержать его удалось на железнодорожном вокзале Минска с помощью коллег из главного управления уголовного розыска и спецподразделения «Алмаз».

К слову, действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом наказываются лишением свободы сроком до 13 лет, а за изнасилование мужчина может угодить под стражу на 7 лет.

Начальник отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления ГКСЭ по Витебской области Анастасия Забабуха отметила, что автоматизированная идентификационная система ДНК работает в Беларуси с 2008 года. Постановке на учет подлежат генотипы подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Только в минувшем году ее пополнили 100 тыс. новых образцов.

База работает в автоматическом режиме, а справка о совпадении генетических признаков в образце подозреваемого и следах, изъятых с места преступления, направляется в Следственный комитет и милицию.

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