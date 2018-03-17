Виктор Парфёнов: «Старался быть полезным для людей»

Виктор Максимович Парфёнов родился 13 марта 1948 года в Городке. Служил в морской авиации. Выпускник юридического факультета Белгосуниверситета и Минской высшей партшколы. Работал юристом в управлении сельского хозяйства Толочинского райисполкома, заместителем председателя этого райисполкома по социальным вопросам, инструктором отдела административных органов обкома партии, в областной прокуратуре, начальником отдела правоохранительных органов Витебского облисполкома.





– Детство у нашего поколения, росшего среди послевоенной разрухи, было бедным. Семья рабочая, трое детей. Я мечтал стать юристом. Когда во время срочной службы освоил профессию военного радиста и потом готовил такие кадры для Северного, Балтийского и Черноморского флотов, меня агитировали поступать в военно-морское училище. Может, и согласился бы, но пришло письмо от родителей: сынок, переезжай ближе к дому. Попасть в число студентов единственного в Беларуси юрфака было трудно, конкурс среди абитуриентов с трудовым стажем достигал 11 человек на место, а среди школьников – 20! Поступил. Юридическое образование стало хорошим подспорьем на всех занимаемых мной должностях, ведь многие вопросы, которые приходилось решать, носили правовой характер. И сейчас, после стольких лет работы, порой очень непростой, уверен: если б снова начать, пошел бы на юридический факультет, – говорит Виктор Парфёнов.

Профессиональную биографию он делит на несколько периодов, каждый из которых был интересен по-своему. Толочин, к примеру, Виктор Максимович считает второй родиной, поскольку там произошло его становление как специалиста, руководителя.

– Во главе с Владимиром Петровичем Давыдёнком, а затем Александром Ивановичем Купцовым в руководстве района сложилась очень деятельная и дружная команда. Толочинщина по любому показателю в области не опускалась ниже пятой позиции. Это было результатом и нашей работы. Я и сейчас слежу за тем, что происходит в районе, с которым связаны мои лучшие годы, – продолжает Виктор Парфёнов.

Тяжелые воспоминания навевает период, когда на Витебщине шел активный розыск серийного убийцы женщин. Его арест повлек анализ ошибок, допущенных в связи с этой криминальной историей, – за ряд преступлений маньяка уже были незаконно осуждены не имевшие к ним отношения люди.

А своеобразным свидетелем сложных, противоречивых 1990-х годов стал сохранившийся с той поры рабочий блокнот Виктора Максимовича.

– Преступность зашкаливала. Если до развала СССР в год по области совершалось 6,7 – 7 тыс. противоправных деяний, то в середине 1990-х – втрое больше. Раскрываемость была 40%, квартирных краж – 30 – 35%, а в некоторых районах лишь 18 – 20%. Основательно довелось поработать по ликвидации этих проблем при председателе облисполкома Владимире Павловиче Андрейченко: наладили взаимодействие различных служб, в нужном направлении развернули профилактику, – вспоминает Виктор Максимович.

Этот период был насыщен начинаниями. Один из примеров – обустройство государственной границы между Беларусью и соседними республиками бывшего СССР. На Витебщине она прошла по Поставскому, Браславскому, Верхнедвинскому и немного по Миорскому районам. Виктору Парфёнову довелось буквально пешком пройти с пограничниками 350 км, чтобы определить, где нужны пункты пропуска для местного населения.

Не хватало юридических кадров. В районах нередко работали следователи без образования, потому что выпускники юрфака БГУ не доезжали до глубинки. Виктор Парфёнов предложил открыть такой факультет на базе ВГУ им. П. Машерова. Идея была озвучена на первом съезде судей Беларуси и в конечном итоге реализована.

В 1995-м по инициативе Виктора Парфёнова был создан совет по координации правоохранительных органов. Через некоторое время за опытом стали приезжать из других областей республики. А в 2002 году его отдел занимался созданием областной территориальной обороны. Появилась необходимая база, каждый год в районах стали проводиться учения.

– Несмотря на опыт, не переставал учиться у авторитетных руководителей – первого секретаря обкома партии Сергея Терентьевича Кобяка, председателей облисполкома Владимира Пантелеевича Кулакова, Владимира Павловича Андрейченко, при котором отработал 14 лет. Это вышедшая из народа гвардия – умные управленцы и порядочные люди, – Виктор Максимович с большим уважением отзывается о своих наставниках на профессиональном поприще.

Уйдя в 2009-м на заслуженный отдых, он полностью посвятил себя семье. Супруга Диана Ивановна – тоже из Городка и тоже юрист, имеет почти 30 лет судейского стажа. Дочь работает в технологическом университете, сын – заместитель начальника таможни. Трое внуков, один из которых студент. Есть небольшая, как Виктор Максимович называет ее, советская дача. Ведь у чиновника областного уровня в соответствии с тогдашними требованиями площадь дачного помещения не могла быть больше 25 кв. м, высота – максимум 7 м до конька крыши.

– Люблю мастерить, для этого есть необходимый инструмент, а навыки унаследовал от отца, который умел делать все на свете. Наведываюсь в родной Городок. А еще встречаемся, беседуем о жизни с бывшими коллегами – в облисполкоме сильная ветеранская организация, когда-то созданная Евгением Петровичем Емельяновым. Что касается прожитого, могу сказать одно: работая, старался делать полезное для Витебщины, для людей. Это главное, – говорит юбиляр.

Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА.