«Белпочта» ввела плату за хранение международных заказных посылок

Те, кто своевременно не забрал в отделении почтовой связи международные заказные мелкие пакеты, теперь обязаны платить за их хранение. Это касается и неврученных при доставке международных бандеролей. Такая норма действует с 1 февраля текущего года.





Объясняя детали, заместитель директора Витебского филиала РУП «Белпочта» Екатерина Зинкевич сообщила, что за хранение посылок, международных заказных мелких пакетов, писем с объявленной ценностью, отправлений ускоренной почты, независимо от их весовой категории, с адресата взыскивается плата по истечении семи календарных дней, следующих за днем их поступления в отделение почтовой связи. То есть на восьмой день вам уже придется заплатить, чтобы получить на руки заветный пакет или конверт. Сейчас каждый лишний день нахождения в отделении почтовой связи писем с объявленной ценностью, бандеролей, заказных мелких пакетов, мешков «М», посылок, отправлений международной ускоренной почты обходится адресату в 36 коп. — за единицу корреспонденции в день, разумеется.

Исключение составляют почтовые отправления «До востребования», плата за которые не взимается.

За хранение простых мелких пакетов тоже платить не придется, поскольку они должны доставляться через абонентские почтовые ящики. Если же простые отправления из-за своих габаритов не могут быть туда опущены, то они вручаются в отделении почтовой связи без взимания платы за хранение, т. к. не регистрируются, не приписываются в производственные документы, и ответственность за них не предусмотрена, пояснила Екатерина Зинкевич. Выдача такой корреспонденции производится без расписки любому члену семьи.

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