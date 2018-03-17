Китайская компания планирует продвигать на рынок витебские продукты

Продвижение продукции витебских производителей на китайский рынок стало основной темой переговоров с руководством компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade, которые прошли 13 марта при поддержке облисполкома с участием предприятий концерна «Мясо-молочные продукты», Витебской бройлерной птицефабрики и комбината «Витьба».





Масштабная организационная работа по налаживанию межрегиональных контактов между Витебщиной и провинциями Поднебесной, проводимая в течение 2017 года, переходит в деловую плоскость. Впервые представители КНР посетили регион с сугубо деловой миссией. Компания Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade специализируется на международной торговле и готова предложить сотрудничество по выходу местных производителей в Восточную Азию.

– Потенциал китайского рынка огромен, поэтому мы готовы вести диалог по всей номенклатуре пищевой продукции, которая там востребована, и рассчитываем на успешное решение задач по диверсификации экспорта витебских предприятий, – отметила председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина.

Для того чтобы выйти на китайский рынок, надо знать, с чего следует начинать и как вести бизнес в Поднебесной, соответствовать потребностям местного населения, пройти сертификацию, продумать логистику, отрегулировать ценовой фактор, решить массу других вопросов. Эти темы обсуждались в ходе переговоров, которые предваряла выставка-дегустация мясо-молочной и кондитерской продукции, организованная на площадке облисполкома.

– При формировании экспозиции мы постарались максимально представить продукцию витебских производителей, которая, судя по предварительным договоренностям, может быть востребована китайским потребителем. Это сухое и ультрапастеризованное молоко, молочные продукты с длительным сроком хранения, глазированные сырки, линейка кондитерской и мясной продукции, в том числе из курицы, – отметил заместитель председателя комитета экономики облисполкома Константин Черный.

По сути, представители пищевой отрасли Витебщины в самом начале вхождения в китайский рынок. В 2017 году поставки продуктов в Поднебесную имели в активе лишь Глубокский молочный и Оршанский мясоконсервный комбинаты, да «Витьба», но суммарный стоимостный размер партий колеблется на уровне 50 тыс. долларов. При налаживании взаимодействия с Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade речь может идти на первоначальном этапе о контрактах на десятки миллионов долларов, пояснил Константин Черный. Более того, китайский партнер берет на себя решение вопросов сертификации витебских производителей, а также поможет в выстраивании логистических цепочек. Главное – обеспечить конкурентоспособные цены на витебскую продукцию.

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