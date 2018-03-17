В Миорском районе двое мужчин разбились насмерть на снегоходе

8 марта несколько жителей Миор распивали спиртные напитки в деревне Блажки. После этого двое мужчин из компании уехали кататься на снегоходе. Спустя несколько часов ни 28-летний владелец транспортного средства, ни 27-летний пассажир не вернулись. Их тела обнаружили вблизи агрогородка Черессы. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.





Выяснилось, что при пересечении мелиоративного канала произошло опрокидывание снегохода. В результате чего товарищи врезались в противоположный их движению откос. От полученных тяжких телесных повреждений они скончались на месте происшествия.









Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что данные травмы образованы одномоментно и являются причиной смертей. Также следователи назначили судебно-химические экспертизы погибших на наличие наркотиков, психотропных веществ, этилового спирта и его суррогатов. Автотехническая экспертиза поможет установить неисправности снегохода, которые существовали до аварии.

Фото УСК по Витебской области