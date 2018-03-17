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В Миорском районе двое мужчин разбились насмерть на снегоходе

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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8 марта несколько жителей Миор распивали спиртные напитки в деревне Блажки. После этого двое мужчин из компании уехали кататься на снегоходе. Спустя несколько часов ни 28-летний владелец транспортного средства, ни 27-летний пассажир не вернулись. Их тела обнаружили вблизи агрогородка Черессы. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В Миорском районе двое мужчин разбились насмерть на снегоходе

Выяснилось, что при пересечении мелиоративного канала произошло опрокидывание снегохода. В результате чего товарищи врезались в противоположный их движению откос. От полученных тяжких телесных повреждений они скончались на месте происшествия.

В Миорском районе двое мужчин разбились насмерть на снегоходе

В Миорском районе двое мужчин разбились насмерть на снегоходе

Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что данные травмы образованы одномоментно и являются причиной смертей. Также следователи назначили судебно-химические экспертизы погибших на наличие наркотиков, психотропных веществ, этилового спирта и его суррогатов. Автотехническая экспертиза поможет установить неисправности снегохода, которые существовали до аварии.

Фото УСК по Витебской области

 
 
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8 марта несколько жителей Миор распивали спиртные напитки в деревне Блажки. После этого двое мужчин из компании уехали кататься на снегоходе. Спустя несколько...

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