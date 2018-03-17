 Шоколадная живопись, роспись пряников и карвинг. Как корреспондент «ВВ» постигала кулинарное искусство?

Получила на планерке очередное редакционное задание — изучить работу индустриально-педагогического колледжа УО «Витебский государственный технологический университет». «Здорово!» – подумала я и сразу же стала представлять, на какие профессии смогу посмотреть, так сказать, изнутри. Подумала о свежей выпечке и даже почувствовала аромат ванили. Ну чем не сказка! В колледже подтвердили, что я смогу принять участие в кулинарных мастер-классах.



Иулия Запанёнок, корреспондент «ВВ» Екатерина Ляховская и Анастасия Юрасова

Сегодня в индустриально-педагогическом колледже ведется подготовка по пяти специальностям: «Коммерческая деятельность», «Технология пищевых производств», «Производство продукции и организация общественного питания», «Конструирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство и декоративная косметика». На базе колледжа работают различные платные курсы и семинары. 5 апреля в 15 часов здесь запланирован день открытых дверей.

ТЕРРИТОРИЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Я не ошиблась: индустриально-педагогический колледж встретил меня вкусными запахами еще в холле. Первым делом познакомилась с заместителем директора по учебной работе Светланой Лапухиной и заведующей отделением Ольгой Кумровой, которые провели для меня небольшую экскурсию по учебному заведению и сопроводили до учебной мастерской, манящей всех своими сладкими ароматами.

Кстати, в марте на базе колледжа пройдет областной этап республиканского конкурса WorldSkills Belarus – 2018 по компетенциям «Хлебопечение» и «Кулинарное искусство», а также «Парикмахерское искусство».

После завершения учебы в колледже учащиеся могут продолжить обучение в вузах, стать высококвалифицированными специалистами высшего звена.

Хочу сказать, что экскурсия по учебному заведению впечатлила: хорошее оснащение учебных кабинетов, оборудование соответствуют современным требованиям предприятий отраслей общественного питания и легкой промышленности.

ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ИЛИ ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЕСТЬ?

Вошли в аудиторию, и меня сразу обдало горячим воздухом. Представление о работе поваров поменялось в одночасье: как же они проводят целый день в такой жаре? При этом одни учат, другие учатся.

– А вы когда-нибудь слышали о шоколадной живописи? – поинтересовалась у меня Ольга Кумрова.

Конечно же, по телевизору я видела, как создают подобные шедевры, но воочию – никогда. Тайны работы со сладкими материалами учащимся колледжа открывает член Союза дизайнеров Беларуси Татьяна Голубева.



Павел Тетюшев и Инесса Власова

Я не могла упустить возможность окунуться в волшебный мир создания шоколадных шедевров. Замахиваться на сложный сюжет не стала, поэтому приступила к рисованию незатейливого пейзажа: постепенно на белой плитке шоколада появились дерево, облака и птички.

Кстати, рисовать шоколадом не так и просто: нужно, чтобы сладкие краски были все время одной и той же температуры, чтобы можно было сделать мазок.

Полностью погрузившись в новую деятельность, даже не заметила, как быстро пролетело время. Я внимательно слушала и выполняла рекомендации учащейся 4-го курса по специальности «Технология пищевых производств» Виктории Котович, которая взяла надо мной шефство.

КОНДИТЕР: СОЧИНИТЕЛЬ ИЗУМИТЕЛЬНЫХ ЛАКОМСТВ

Далее в минимально короткие сроки мне нужно было ознакомиться с росписью пряников белковой рисовальной массой – айсингом. В ее состав входят яичный белок, лимонный сок и сахарная пудра. Для цвета добавляют пищевые красители.

Итак, на столе передо мной благоухала пряностями коврижка в форме зайчика. Моя задача – расписать ее цветной глазурью с помощью небольшого целлофанового конуса с отверстием. Признаюсь, далось мне это нелегко: глазурь то норовила стечь с пряника, то предательски ложилась бугорками. На помощь снова пришла Виктория. В ее руках глазурь послушно вырисовывала узоры на выпечке. Последний мазок – и авторский пряник можно сдавать на выставку.



Мастер производственного обучения Ирина Миронова

К слову, Виктория поделилась рецептом идеальной глазури для украшения: белки необходимо тщательно взбить с сахарной пудрой, добавить лимонный сок – так смесь станет более вязкой. Если надо прорисовать контур изделия, сделайте глазурь плотнее, добавив для этого больше сахарной пудры. Краситель вводится в уже готовую смесь.

Рисовать глазурью можно не только на съедобном полотне. Используя трафарет, покрытый пищевой пленкой или прозрачным целлофаном, также можно создавать сладкие картины.

Ежедневно учащиеся колледжа используют около 5 кг муки, 2 л кефира, 3 кг сахара, 20 яиц. Для аромата добавляют ванилин, корицу и секретные ингредиенты.

ЕДА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Красивый стол – мечта каждой хозяйки. И воплотить ее в реальность поможет карвинг – искусство художественной резки по овощам и фруктам. По словам мастера производственного обучения Павла Тетюшева, для карвинга подходят практически любые овощи, а из фруктов – гладкие яблоки, свежие лимоны и апельсины, арбузы, авокадо, дыня. Для домашнего украшения блюд необязательно иметь специальные инструменты. Множество изделий можно сделать при помощи обычного ножа с острым и эластичным лезвием.

Во время мастер-класса мы нарезали свежий огурец вдоль, затем взяли заготовку и аккуратно вырезали ломтик, напоминающий листочек. Конечно, идеальной формы с первого раза у меня не вышло. Но немного позже помогла исправить недочеты учащаяся 3-го курса по специальности «Производство продукции и организация общественного питания» Инесса Власова. Затем я вырезала в кожице неглубокие одинаковые бороздки, сделала поперечные вырезы с обеих сторон, соединяя их с продольными. Причем была предельно осторожна, так как работала с очень острым ножом. Последний этап – сделала по краю заготовки вырезы-засечки. Вот теперь похоже на настоящий лист. Ох, и нелегкая это работа!

КОСИЧКИ ДЛЯ ПИРОГОВ

Плетение косичек из теста и использование их в качестве декоративных элементов – старый и проверенный временем метод украшения выпечки. Красиво, аккуратно, просто и не требует особых навыков и разных кулинарных приспособлений.

Что ж, попробуем. Для начала раскатала тесто до нужной длины и толщины, разрезала пласт на полоски. Затем учащиеся 2-го курса по специальности «Технология пищевых производств» Иулия Запанёнок и Анастасия Юрасова показали, как правильно плести дрожжевую косичку. По-моему, получилось неплохо. И девчонки оценили мое украшение на отлично!

– Если хотите, чтобы украшение выглядело не совсем традиционно, можете использовать пищевые красители или какао-порошок для придания другого оттенка, – подметила Иулия.

Кстати, мастера и учащиеся применяют в производстве сдобных булочных изделий брокколи, которая богата пищевыми волокнами, витаминами, минеральными веществами. По словам Ольги Сергеевны, эти булочки в первую очередь уходят с прилавков во время выставок и ярмарок.

На этой сладкой ноте я решила, что для одного дня достаточно впечатлилась кулинарным мастерством и пришло самое время посмотреть, чем еще меня удивят в индустриально-педагогическом колледже.

КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Светлана Лапухина отметила, что в этом учебном году для учащихся по специальности «Конструирование и технология швейных изделий» расширилась база для прохождения практики, чтобы в последующем направить ребят в качестве молодых специалистов на Витебский меховой комбинат.

– Качественно организованное теоретическое и практическое обучение позволяет подготовить конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке. Согласитесь, сегодня работодателю нужны специалисты, которые владеют определенными профессиональными навыками, выпускники, знакомые с современными запросами и требованиями, – сказала Светлана Леонидовна.

Мы прошлись по учебным мастерским, где даже в воздухе царило вдохновение, а ребята сосредоточенно работали над швейными машинками.

НЕСУТ ПРЕКРАСНОЕ В МАССЫ

Не могла я не заглянуть и в аудитории, где учащиеся постигают азы прекрасного и в будущем планируют стать художниками-модельерами, парикмахерами, визажистами.

Девушки условно поделены на две подгруппы: одни создают образ, другие выступают в качестве моделей. Потом они меняются ролями.

Учащиеся парикмахерского отделения колледжа регулярно принимают участие в конкурсах различных уровней, в том числе международного. Из последних достижений – третьи места в категориях «Парикмахерское искусство» и «Декоративная косметика» на Международном фестивале красоты «Роза ветров HAIR – 2017» и открытом чемпионате «Кубок Минска – 2017».

Очень рада, что мне посчастливилось принять участие в мастер-классах индустриально-педагогического колледжа. Они дали возможность познакомиться с замечательными людьми и посмотреть на многие профессии по-другому. А пообщавшись с учащимися, поняла, что главное – любить свое дело и не бояться учиться и начинать все с нуля.

Фото Дмитрия ОСИПОВА.