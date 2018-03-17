В Витебском художественном музее проходит выставка «Живопись на пяльцах»

На выставке «Живопись на пяльцах», которая проходит в Художественном музее областного центра, можно увидеть картины известных художников, вышитые витебскими мастерицами. Это и брюлловская «Всадница», и пластовская «Весна», и ренуаровские красавицы, и французские гравюры XIX века – всего 65 живописных работ, где вместо красок использовано мулине, а вместо кисти – иголка.









Авторы – участницы объединения любителей вышивки «Иголочка», которое существует при Культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска «Двина». Руководитель кружка Татьяна Сивакова рассказала, что все рукодельницы – непрофессионалы, уроки вышивки им давали мамы, бабушки, а некоторые осваивали технику по интернету. Возраст – от 40 до 79 лет, сферы занятий самые разные: бухгалтер, инженер, учитель, музыкант, медработник и даже подполковник в отставке. Но всех объединяет любовь к вышивке.









За три года существования «Иголочка» провела 20 выставок, работы витебских вышивальщиц находятся в частных коллекциях в Беларуси, России, Украине, Чехии, Израиле, Канаде. Мастерицы используют различные техники, но в основном предпочитают вышивку крестом и полукрестом. Для выразительности добавляют бэкстич (шов назад иголкой) и бисер. Некоторые картины создаются от нескольких месяцев до года. У каждого автора свои любимые темы: цветы, животные, пейзажи, натюрморты, одни предпочитают большие полотна, другие – миниатюру.





На выставке в музее свое творчество представили 13 рукодельниц. Как отметили первые зрители, живопись на пяльцах, хотя она и представляет собой копии художественных полотен, можно назвать произведением искусства. Чтобы убедиться в этом, надо посетить экспозицию, которая продлится до 19 марта.

Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА.