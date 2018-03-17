В Орше установили билборд с фото лучшей прядильщицы в стране

Среди лидеров прядильщица 5-го разряда РУПТП «Оршанский льнокомбинат» Лариса Литвинова (на фото) оказалась неслучайно. На предприятии она трудится почти 20 лет. Постоянно занимает призовые места в конкурсе профессионального мастерства, за годы работы не без поддержки руководства льнокомбината смогла повысить квалификацию.





Заочно окончила механико-экономический техникум и получила высшее образование в Витебском государственном технологическом университете. Дипломированному менеджеру-экономисту не раз предлагали сменить прядильный цех на финотдел предприятия, но Лариса остается верна своей профессии.

В 2013 году она стала лауреатом премии «Человек года Витебщины», в 2016-м награждена медалью «За трудовые заслуги», а 2018-й принес ей очередное свидетельство признания: в центре города появился билборд с ее фото. Лариса Литвинова – в авангарде лучших по профессии людей в стране, сообщается на сайте Беллегпрома.

Фото БелТА.