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Президент Европейских олимпийских комитетов удовлетворен подготовкой Беларуси к проведению Евроигр

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич удовлетворен качеством и скоростью подготовки Беларуси к проведению II Европейских игр. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.

Президент Европейских олимпийских комитетов удовлетворен подготовкой Беларуси к проведению Евроигр

Глава белорусского правительства отметил, что встречи с руководителем ЕОК во время подготовки к Евроиграм-2019 уже стали регулярными. И по мере приближения соревнований могут быть более частыми. До старта II Европейских игр осталось менее 500 дней.

– В общем-то время еще есть. Но те, кто понимает, какие масштабные задачи перед нами стоят, говорят, что времени не так много, – сказал премьер-министр.

Сейчас подготовка к спортивному форуму идет в соответствии с договоренностями и по графикам, согласованным Беларусью и ЕОК.

Янез Кочианчич во время нынешнего визита в Минск провел ряд встреч, касающихся подготовки страны к Евроиграм, представители ЕОК передали свои предложения касательно организации соревнований.

– Мы удовлетворены тем, что увидели, – отметил президент ЕОК. – Атмосфера, которая сложилась, очень дружественная, можно сказать, что это атмосфера сотрудничества.

По его мнению, успешному проведению Евроигр будет способствовать и то, что Беларусь уже принимала крупные соревнования, в том числе чемпионат мира по хоккею в 2014 году.

– Я очень доволен, что нет никакой задержки в подготовке инфраструктуры. Она идет очень хорошо и в срок, – резюмировал Янез Кочианчич.

На II Европейские игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители и работники штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.

По материалам БелТА. Фото school3vileiyka.edu.minskregion.by

 
Теги: Минск
 
 
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