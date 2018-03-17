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Новополочанка Светлана Сахоненко принесла Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Пхёнчхане
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
Наша землячка, уроженка Новополоцка Светлана Сахоненко принесла Беларуси первую золотую медаль Паралимпиады в Пхёнчхане. Светлана выиграла лыжную гонку на 15 км свободным стилем среди атлетов с нарушениями зрения. Ее результат – 49 минут 11,7 секунды.
Для нашей спортсменки это уже вторая медаль на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.
Светлана Сахоненко, как и олимпийская чемпионка Пхёнчхана Ирина Кривко, воспитанница Новополоцкого училища олимпийского резерва. Сейчас живет в Минске, но часто приезжает в родные места к матери.
Еще одна наша землячка Лидия Графеева из Новолукомля была третьей в спринте на 6 км среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Серебряным медалистом в спринте на 7,5 км стал и ее муж Дмитрий Лобан.
Перед поездкой в Южную Корею председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель поставил перед атлетами задачу завоевать пять медалей. В первые дни соревнований в копилке наших спортсменов уже шесть наград (одно золото, три серебра, две бронзы) и девятое место в медальном зачете. А до закрытия Игр еще пять дней. Кстати, на прошлой Паралимпиаде в Сочи на счету белорусов было три бронзовые медали.
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Наша землячка, уроженка Новополоцка Светлана Сахоненко принесла Беларуси первую золотую медаль Паралимпиады в Пхёнчхане. Светлана выиграла лыжную гонку на 15 км...
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