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Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова

– Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек, – говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что Олег Табаков прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино.

– Врожденная интеллигентность, профессионализм и уникальная исполнительская манера позволили ему сыграть сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. На белорусской земле творчество Олега Павловича Табакова хорошо знают и любят. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, – подчеркнул Президент Беларуси.

Фото globalsib.com

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...

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