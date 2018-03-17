Комплимент от художника: известный витебский акварелист подарил портреты сотрудницам областного архива

Живописный подарок сделал Государственному архиву Витебской области известный витебский акварелист Феликс Гумен — написал 30 портретов, прообразами которых стала прекрасная половина коллектива.





В течение нескольких дней сотрудницы позировали художнику, а накануне 8 Марта смогли увидеть результат работы на выставке, которую назвали «Комплимент женщине от Феликса Гумена».

– Впервые в стенах нашего учреждения организована художественная экспозиция, – пояснила директор архива Татьяна Свистунова. – Мы ее дополнили документальной частью, посвященной автору портретов. Феликс Гумен передал на хранение 288 документов, касающихся его жизни и творчества.





Татьяна Михайловна отметила, что в Госархиве находится около 8 тыс. дел личного происхождения, которые составляют 61 фонд известных на Витебщине людей – политиков, деятелей науки, культуры, искусства и иных сфер государственной и общественной жизни. Среди них есть и художники, в частности, Исаак Боровский, Валентин Дзежиц, Григорий Кликушин, Владимир Кухарев и другие.

Документы позволяют больше узнать о знаменитых людях, живших и творивших в Витебске. Так, сохранились анкета, заполненная Казимиром Малевичем, и афиши с названием его лекций. Благодаря архивным материалам удалось уточнить, где жил и где находилась мастерская Юрия Пэна. А недавно обнаружен послевоенный план родительского дома Марка Шагала. О таких находках научные сотрудники сообщают на конференциях и чтениях, которые проходят в том числе в стенах Госархива.





Теперь к числу публичных мероприятий прибавился и вернисаж. Первый опыт оказался удачным и приятным для организаторов. В скором времени картины украсят квартиры героинь портретов. Комплимент от художника, материализованный в красках, перейдет в личное хранение сотрудниц архива.

Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА.