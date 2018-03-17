Пропавшего художника из Шумилино нашли мертвым

Утром 11 марта на поле возле деревни Большие Летцы был обнаружен труп 33-летнего художника-модельера из Шумилино. Об этом сообщает официальный сайт УВД Витебского облисполкома. Милиция и жители области разыскивали без вести пропавшего мужчину на протяжении полутора месяцев.





С места происшествия был изъят рюкзак с личными вещами и паспорт на имя Александра Романенко. Такая информация размещена на странице официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой в Facebook. Следователи назначили экспертизы для установления личности погибшего, причин и давности наступления смерти.

Напомним, что 27 января Александр Романенко приезжал в Витебск. Около 15.30, возвращаясь домой, он в последний раз позвонил родным и рассказал о плохом самочувствии.