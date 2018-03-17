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Пропавшего художника из Шумилино нашли мертвым
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
Утром 11 марта на поле возле деревни Большие Летцы был обнаружен труп 33-летнего художника-модельера из Шумилино. Об этом
С места происшествия был изъят рюкзак с личными вещами и паспорт на имя Александра Романенко. Такая информация
Напомним, что 27 января Александр Романенко приезжал в Витебск. Около 15.30, возвращаясь домой, он в последний раз позвонил родным и рассказал о плохом самочувствии.
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Утром 11 марта на поле возле деревни Большие Летцы был обнаружен труп 33-летнего художника-модельера из Шумилино. Об этом сообщает официальный сайт УВД Витебского...
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