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Домрачева и Скардино участвуют в преследовании. Онлайн гонки
Последней личной гонкой на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене станет женское преследование на 10 километров.
Первой стартует словачка Анастасия Кузьмина, а всего через девять секунд на ней на дистанцию отправится белоруска Дарья Домрачева. При этом украинка Юлия Джима, которая была в спринте третьей, уступает уже 29 секунд.
Надежда Скардино отправится на трассу 24-й через одну минуту и 29 секунд после Анастасии Кузьминой.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Последней личной гонкой на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене станет женское преследование на 10 километров.
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