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Домрачева и Скардино участвуют в преследовании. Онлайн гонки

18.03.2018 14:04 — Разное | Tut.by  
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Последней личной гонкой на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене станет женское преследование на 10 километров.


Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Первой стартует словачка Анастасия Кузьмина, а всего через девять секунд на ней на дистанцию отправится белоруска Дарья Домрачева. При этом украинка Юлия Джима, которая была в спринте третьей, уступает уже 29 секунд.

Надежда Скардино отправится на трассу 24-й через одну минуту и 29 секунд после Анастасии Кузьминой.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Последней личной гонкой на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене станет женское преследование на 10 километров.

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