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О службе, творчестве и дружбе - на встрече с пограничниками - фото

18.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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С доблестными воинами-пограничниками срочной службы Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского встретились члены областной организации Союза писателей Беларуси Любовь Красевская, Алексей Скакун и Микола Панасюк, приглашенные на эту памятную встречу в начале марта. Они рассказали о своем творчестве, о наиболее интересных книгах, изданных в нашей Республике Беларусь, а также о планах на будущее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54112.php

О службе, творчестве и дружбе - на встрече с пограничниками - фото

Именно здесь они узнали и о том, что в эти же дни свое 90-летие со дня рождения отметил в узком семейном кругу и ветеран пограничных войск – бывший старший контролер КПП «Брест» Иван МАТВЕЕВ, уроженец хутора Троицкий Воронежской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54112.php

О службе, творчестве и дружбе - на встрече с пограничниками - фото

В настоящее время он живет в 9-этажном доме на проспекте Машерова, на котором установлена мемориальная доска в честь его коллеги по службе Варлама Кублашвили, чье имя по-прежнему помнят не только товарищи по службе, но и многие брестчане, земляки из солнечной Грузии.

 
Теги: Брест
 
 
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С доблестными воинами-пограничниками срочной службы Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского встретились члены областной...

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