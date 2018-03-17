Где ты, весна? Вместе с морозами в Брест прилетели снегири - фото - видео

Метель, налетевшая на город и наступившие вслед за этим морозы, прибавили забот коммунальщикам и горожанам. На улицы опять вышла снегоуборочная техника, а дамы извлекли из закромов опостылевшие за долгую зиму дублёнки, шубы и тёплые сапоги.



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Зимние холода также выгнали из лесов птиц и заставили их искать пропитание в городе. Подошёл к окну погладить кошку и увидел на ясене стайку кормящихся снегирей.

Красногрудые красавцы мужского пола и их более скромные дамы с деловым видом не спеша лущили гроздья семян, свисающих с веток.



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Плоды ясеня созревают в сентябре или октябре и могут оставаться на ветвях до ранней весны, выручая маленьких птиц от голода. В этих плодах содержится большое количество жиров и белков. Покушав, птички склёвывали оставшийся в развилках сучьев дерева снег. Неплохая из этого вышла фотосессия.

Представление о том, что снегирь - зимний гость, появляющийся с первым снегом - основное заблуждение жителей города! Хотя на самом деле эти птицы становятся заметными лишь с наступлением зимы. Летом же, на фоне других красавцев, со своим тихим голосом снегирь просто теряется в кронах деревьев, и увидеть его довольно сложно. Гнездятся снегири почти на всей территории Беларуси, где есть хвойные деревья. Нравятся им и городские парки.