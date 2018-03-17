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На площади Ленина в Бресте спели "Жить" против завода АКБ - фото - видео
18.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест
В третий раз собираются люди на площади Ленина, всё это совсем не напоминает марши "нетунеядцев", так как не звучит никаких политических лозунгов, отсутствуют лидеры и явные провокаторы. Даже наоборот, представители инициативной группы говорят о том, что после обращения в Администрацию Президента пошло "шевеление" - и эксперты нашлись, и встречи проводятся едва ли не ежедневно, и обращения расстраиваются более тщательно.
Так или иначе, воскресная встреча населения для того, чтобы покормить голубей на пл. Ленина в Бресте, сегодня, 18 марта 2018 года состоялась под звуки
Между тем, никаких проблем никто никому не создавал - общались, кормили голубей и наслаждались прекрасной морозной погодой. Не было заметно и сотрудников правоохранительных органов, что в принципе разумно, никому не хочется выглядеть глупым и задерживать людей за то, что они кормят голубей. Хотя, если прикажут, никуда не денешься...
Напомним, накануне в Брестском областном исполнительном комитете прошла
прямая трансляция (в записи) с пл. Ленина 18 марта 2018 года
Население со своей стороны беспокоится, что этого будет недостаточно. Инициативная группа ставит ряд вопросов, утверждая, что общественные обсуждения были проведены с нарушениями, а значит, их нужно повторить, и не в ограниченном масштабе, а в рамках всего города. В Администрацию Президента ранее были
Естественно, что у людей складывается оправданное ощущение, что чиновники намеренно затягивают время, пока завод продолжает строится. Соответствующие службы, раньше способные закрыть производство, точку продаж или бизнес за небольшие недочёты, внезапно "в упор не видят" или не хотят видеть того, что им документально показывают и доказывают, и что явно вызывает опасения и недовольство граждан.
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В третий раз собираются люди на площади Ленина, всё это совсем не напоминает марши "нетунеядцев", так как не звучит никаких политических лозунгов, отсутствуют...
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