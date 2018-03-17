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На площади Ленина в Бресте спели "Жить" против завода АКБ - фото - видео

18.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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В третий раз собираются люди на площади Ленина, всё это совсем не напоминает марши "нетунеядцев", так как не звучит никаких политических лозунгов, отсутствуют лидеры и явные провокаторы. Даже наоборот, представители инициативной группы говорят о том, что после обращения в Администрацию Президента пошло "шевеление" - и эксперты нашлись, и встречи проводятся едва ли не ежедневно, и обращения расстраиваются более тщательно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54110.php

На площади Ленина в Бресте спели "Жить" против завода АКБ

Так или иначе, воскресная встреча населения для того, чтобы покормить голубей на пл. Ленина в Бресте, сегодня, 18 марта 2018 года состоялась под звуки песни "Жить", клип на которую был опубликован буквально вчера. Кто-то принёс колонку, и несколько раз люди с удовольствием спели "Жить", один раз даже проскандировали "Нет заводу!". В общей сложности собралось более 150 человек.

Между тем, никаких проблем никто никому не создавал - общались, кормили голубей и наслаждались прекрасной морозной погодой. Не было заметно и сотрудников правоохранительных органов, что в принципе разумно, никому не хочется выглядеть глупым и задерживать людей за то, что они кормят голубей. Хотя, если прикажут, никуда не денешься...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54110.php

На площади Ленина в Бресте спели "Жить" против завода АКБ

Напомним, накануне в Брестском областном исполнительном комитете прошла пятичасовая встреча с представителями инициативной группы и экспертами, правда её результаты не обнадёжили встречавшихся, но облисполком на своём сайте сделал заявление, что без полного прояснения вопросов обращения с отходами завод АКБ введен в эксплуатацию не будет.

прямая трансляция (в записи) с пл. Ленина 18 марта 2018 года

На площади Ленина в Бресте спели "Жить" против завода АКБ

Население со своей стороны беспокоится, что этого будет недостаточно. Инициативная группа ставит ряд вопросов, утверждая, что общественные обсуждения были проведены с нарушениями, а значит, их нужно повторить, и не в ограниченном масштабе, а в рамках всего города. В Администрацию Президента ранее были переданы около 37 тысяч подписей тех людей, которые пожелали высказаться против строительства завода. Власти района и области, со своей стороны, заявляют об отсутствии оснований для повторных обсуждений, всячески опровергая, казалось бы, очевидные доводы представителей инициативной группы.

Естественно, что у людей складывается оправданное ощущение, что чиновники намеренно затягивают время, пока завод продолжает строится. Соответствующие службы, раньше способные закрыть производство, точку продаж или бизнес за небольшие недочёты, внезапно "в упор не видят" или не хотят видеть того, что им документально показывают и доказывают, и что явно вызывает опасения и недовольство граждан. 

 
Теги: Брест
 
 
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