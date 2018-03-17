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Белорусский теннисист выиграл турнир в Китае

18.03.2018 14:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (№ 148 рейтинга ATP) выиграл турнир категории «Челленджер» Pingshan Open 2018 в китайском городе Шэньчжэнь с призовым фондом 75 000 долларов.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В финальном матче Илья Ивашко, посеянный на турнире под 7-м номером, за 1 час 15 минут обыграл хозяина кортов 27-летнего китайца Цзэ Чжана (№ 305 ATP) — 6:4, 6:2.

Илья Ивашко исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов.

Как отмечает пресс-служба БТФ, для 24-летнего Ильи Ивашко титул в Шэньчжэне стал вторым на соревнованиях подобного ранга.

Путь Ильи Ивашко на пути к победе в турнире в Шэньчжэне:

1-й раунд: Илья Ивашко — Стефано Наполитано (№ 180 ATP, Италия) — 6:3, 6:4.

2-й раунд: Илья Ивашко — Матс Мораинг (№ 163 ATP, Германия) — отказ соперника при счете 5:0.

Четвертьфинал: Илья Ивашко — Сальваторе Карузо (№ 185 ATP, Италия) — 6:3, 6:3.

Полуфинал: Илья Ивашко — Тацума Ито (№ 176 ATP, Япония) — 6:3, 6:2.

Финал: Илья Ивашко — Цзэ Чжан (№ 305 ATP, Китай) — 6:4, 6:2.

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (№ 148 рейтинга ATP) выиграл турнир категории "Челленджер" Pingshan Open 2018 в китайском городе Шэньчжэнь с призовым фондом 75 000 долларов.

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