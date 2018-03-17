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Дарья Домрачева победила на этапе в Кубке мира

18.03.2018 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Дарья Домрачева победила на этапе в Кубке мира

Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

На дистанции в 12,5 км четырехкратная олимпийская чемпионка допустила два промаха, но показала хороший ход по дистанции и победила. Последней личной гонкой на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене станет женское преследование на 10 километров.
 

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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