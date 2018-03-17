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Под Солигорском Mercedes влетел во встречный Volkswagen: два человека погибли, два в больнице

18.03.2018 15:49 — Разное | Tut.by  
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Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла 18 марта, около 02.50, в Солигорском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


По предварительной информации, 25-летний водитель легкового Mercedes ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи со стороны столицы. На 126-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Golf, который буксировал на гибкой сцепке микроавтобус Mercedes-Benz Vito.







В результате ДТП водитель Mercedes-Benz E430 и 48-летний водитель VW от полученных травм умерли на месте происшествия. 57-летний водитель микроавтобуса и 26-летний пассажир Mercedes с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 18 марта, около 02.50, на трассе Минск - Микашевичи.

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