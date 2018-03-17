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На выборах Президента России в Бресте голосовавших угощали чаем - фото
18.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Волонтеры Брестского отделения Русского общества согревают чаем и добрым словом российских граждан у избирательного участка в Генеральном консульстве России 18 марта 2018 года.
На пост президента России на этих выборах претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
P.S. Извините на невысокое качество фотографий - снимали на смартфон.
C уважением, С.М.Молодов Председатель Республиканского
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Волонтеры Брестского отделения Русского общества согревают чаем и добрым словом российских граждан у избирательного участка в Генеральном консульстве России 18...
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