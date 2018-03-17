ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На выборах Президента России в Бресте голосовавших угощали чаем - фото

18.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Волонтеры Брестского отделения Русского общества согревают чаем и добрым словом российских граждан у избирательного участка в Генеральном консульстве России 18 марта 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54116.php

На выборах Президента России в Бресте голосовавших угощали чаем - фото

На пост президента России на этих выборах претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54116.php

На выборах Президента России в Бресте голосовавших угощали чаем - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54116.php

На выборах Президента России в Бресте голосовавших угощали чаем - фото

P.S. Извините на невысокое качество фотографий - снимали на смартфон.

C уважением, С.М.Молодов Председатель Республиканского 
общественного объединения "Русское общество"

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры Брестского отделения Русского общества согревают чаем и добрым словом российских граждан у избирательного участка в Генеральном консульстве России 18...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Солигорском Mercedes влетел во встречный Volkswagen: два человека погибли, два в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика