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В музее «Брест театральный» работает выставка «Пестрый мир театра» - фото
18.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Совместный проект учащихся и педагогов школьного театрального музея и Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказывает о театре. Выставка приурочена к 50-летию Брестского театра кукол и Международному дню театра, который отмечается 27 марта.
Юные художники, ученики Светланы Алексейчик и Валентины Свхарук, показали свое видение театра.
В экспозиции – яркие акварельные рисунки, которые рассказывают о героях театральных постановок. Дети чаше смотрят сказки и легенды – в картинах легко узнать нарядных принцесс, веселых трубадуров, античных царей и красавиц.
Ребята, которые занимаются в театральном кружке под руководством Анна Ковалевой, рассказали о театральном закулисье. На макетах, выполненных профессиональными художниками декораторами, примеры оформления сцены к спектаклям. Эскизы театральных костюмов, элементы театральных декораций, фотографии из лучших спектаклей Брестских театров. На экспозиционных столах – театральные маски и специальные гипсовые формы для их изготовления.
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Совместный проект учащихся и педагогов школьного театрального музея и Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказывает о театре. Выставка...
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