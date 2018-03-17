В музее «Брест театральный» работает выставка «Пестрый мир театра» - фото

Совместный проект учащихся и педагогов школьного театрального музея и Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказывает о театре. Выставка приурочена к 50-летию Брестского театра кукол и Международному дню театра, который отмечается 27 марта.



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Юные художники, ученики Светланы Алексейчик и Валентины Свхарук, показали свое видение театра.

В экспозиции – яркие акварельные рисунки, которые рассказывают о героях театральных постановок. Дети чаше смотрят сказки и легенды – в картинах легко узнать нарядных принцесс, веселых трубадуров, античных царей и красавиц.



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Ребята, которые занимаются в театральном кружке под руководством Анна Ковалевой, рассказали о театральном закулисье. На макетах, выполненных профессиональными художниками декораторами, примеры оформления сцены к спектаклям. Эскизы театральных костюмов, элементы театральных декораций, фотографии из лучших спектаклей Брестских театров. На экспозиционных столах – театральные маски и специальные гипсовые формы для их изготовления.