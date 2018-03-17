ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В музее «Брест театральный» работает выставка «Пестрый мир театра» - фото

18.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Совместный проект учащихся и педагогов школьного театрального музея и Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказывает о театре. Выставка приурочена к 50-летию Брестского театра кукол и Международному дню театра, который отмечается 27 марта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54115.php

В музее «Брест театральный» работает выставка «Пестрый мир театра» - фото

Юные художники, ученики Светланы Алексейчик и Валентины Свхарук, показали свое видение театра.

В экспозиции – яркие акварельные рисунки, которые рассказывают о героях театральных постановок. Дети чаше смотрят сказки и легенды – в картинах легко узнать нарядных принцесс, веселых трубадуров, античных царей и красавиц.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54115.php

В музее «Брест театральный» работает выставка «Пестрый мир театра» - фото

Ребята, которые занимаются в театральном кружке под руководством Анна Ковалевой, рассказали о театральном закулисье. На макетах, выполненных профессиональными художниками декораторами, примеры оформления сцены к спектаклям. Эскизы театральных костюмов, элементы театральных декораций, фотографии из лучших спектаклей Брестских театров. На экспозиционных столах – театральные маски и специальные гипсовые формы для их изготовления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместный проект учащихся и педагогов школьного театрального музея и Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказывает о театре. Выставка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Солигорском Mercedes влетел во встречный Volkswagen: два человека погибли, два в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика