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Конкурс юных модельеров «Весенний каприз - 2018» завершился в Бресте - фото

18.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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17 марта 2018 года на сцене концертного зала Брестского ЦМТ демонстрировали лучшие коллекции конкурса юных модельеров «Весенний каприз - 2018».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54114.php

Конкурс юных модельеров «Весенний каприз - 2018» завершился в Бресте - фото

16 коллекций представили учащиеся средних школ №№ 1,9, 14,16, 17, 20, 24 31 и гимназии №5 Бреста, Центров дополнительного образования детей и молодежи Бреста и Берёзы. 15 авторских моделей на тему белорусского национального и исторического костюма придумали и сделали своими руками педагоги и учащиеся средних школ №№ 6, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30, 32, 35 и гимназии № 5.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54114.php

Конкурс юных модельеров «Весенний каприз - 2018» завершился в Бресте - фото

Шоу было ярким и зажигательным. Юные модельеры на деле доказывали, что Брест не зря считается швейной столице Беларуси. Многослойные модели одежды, тщательно подобранные ручной работы аксессуары – сумки, шляпки, украшения для волос, пояса и даже обувь, сложная и эффектная вышивка, тщательные подбор тканей, авангардное сочетание рисунков и фактур. Девушки на сцене показывали не просто модели одежды, а модный, современный look. Каждый показ – своеобразное сценическое образное воплощение коллекции.

 
Теги: Брест
 
 
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17 марта 2018 года на сцене концертного зала Брестского ЦМТ демонстрировали лучшие коллекции конкурса юных модельеров «Весенний каприз - 2018». 16 коллекций...

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