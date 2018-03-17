Кубок Черная пешка – это очень многогранное мероприятие. Каждый этап проходит в разных интересных местах города Бреста, что позволяет одновременно поиграть в шахматы и что-то новое узнать о городе.



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Ребята уже играли в музее-усадьбе Немцевичей в Скоках, в кафе Paragraf и отеле Hermitage в марсельские шахматы, быстрые шахматы, сеанс одновременной игры.

Третий этап турнира начался в 8 утра в Музее спасённых художественных ценностей 17 марта. На этот раз шахматисты в возрасте от 4 до 11 лет играли в поддавки, в ходе мастер класса под руководством Ольги Стрижневой рисовали портрет 16-го Чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. А еще пили чай, шумели, разыгрывая лотерею, очень быстро – буквально за 2 минуты - разбивали соперника в пух и прах. На шахматной доске.



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Победителями третьего тура стали: среди мальчиков - Александр Тур, среди девочек – Дария Скоморощенко. Главный судья соревнований Татьяна Берлин и директор музея Спасенные художественные ценности Ирина Тарима наградили победителей дипломами и подарками, остальные участники получили сертификаты.



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Организатор турнира Катерина Таберко вручила клубные карты Ксении Сацук и Антону Никитюку, они стали Почетными членами Клуба Черной пешки.