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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки

18.03.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Восьмой этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене завершится мужской эстафетной гонкой.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

За сборную Беларуси сегодня побегут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елетнов.

Основные фавориты выставили следующие составы:

Норвегия: Биркеланд, Л`Абе-Лунд, Т. Бё, Й. Бё.

Германия: Лессер, Шемпп, Реес, Пайффер.

Франция: Жаклен, Дестье, Гигонна, Фийон-Майе.

Россия: Цветков, Бабиков, Малышко, Шипулин.

Австрия: Ландертингер, Лайтнер, Эдер, Ю. Эберхард.

Швеция: Понсилуома, Нелин, Самуэльссон, Линдстрем.

Италия: Бормолини, Хофер, Виндиш, Каппеллари.

Швейцария: Вегер, Финелло, Дольдер, Буркхальтер.

Чехия: Моравец, Крчмар, Соукуп, Вацлавик.

США: Бэйли, Доэрти, Бурк, Нордгрен.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Восьмой этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене завершится мужской эстафетной гонкой.

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