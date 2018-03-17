|
Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки
Восьмой этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене завершится мужской эстафетной гонкой.
За сборную Беларуси сегодня побегут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елетнов.
Основные фавориты выставили следующие составы:
Норвегия: Биркеланд, Л`Абе-Лунд, Т. Бё, Й. Бё.
Германия: Лессер, Шемпп, Реес, Пайффер.
Франция: Жаклен, Дестье, Гигонна, Фийон-Майе.
Россия: Цветков, Бабиков, Малышко, Шипулин.
Австрия: Ландертингер, Лайтнер, Эдер, Ю. Эберхард.
Швеция: Понсилуома, Нелин, Самуэльссон, Линдстрем.
Италия: Бормолини, Хофер, Виндиш, Каппеллари.
Швейцария: Вегер, Финелло, Дольдер, Буркхальтер.
Чехия: Моравец, Крчмар, Соукуп, Вацлавик.
США: Бэйли, Доэрти, Бурк, Нордгрен.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмой этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене завершится мужской эстафетной гонкой.
|
Архив (Разное)
Комментарии