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"Здорово, что он наслаждается биатлонными баталиями". Домрачева - о встрече с королем Норвегии

18.03.2018 17:40 — Разное | Tut.by  
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Дарья Домрачева после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене рассказала о своих эмоциях после встречи с королем Норвегии и о том, как настраивается на заключительный этап Кубка мира в Тюмени, сообщает группа «Биатлон online» Вконтакте.


Фото: Денис Костюченко, vk.com/biathlon_online

— Встреча с королем для меня была очень неожиданной и приятной. Я очень много гонок провела в Холменколлене, и было много побед здесь. Но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал король. Сегодня мне удалось подняться на трибуну к королевской особе. Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями.

Мне приятно видеть наших болельщиков с белорусскими флагами, приятно их радовать и приятно чувствовать поддержку местных трибун. Интересно, как они выкрикивают мое имя с норвежским акцентом. Это здорово и круто. Я понимаю, что я не одна этой дистанции.

Я люблю контактные гонки. Мне нравится и гонка преследования, и гонка с массовым стартом. Но также не менее любимыми для меня являются и спринт, и эстафета. Возможно, индивидуальная гонка пользуется не самой большой любовью биатлонистов из-за совсем длинной дистанции. Я люблю все гонки.

Я сейчас не думаю об очках в общем зачете, стараюсь настраиваться на каждый старт, на каждую гонку и фокусироваться на этом. Уже конец сезона, остается не так много сил, поэтому важно их не расплескивать на обдумывание очков, а направлять туда, куда нужно, — сказала Дарья Домрачева.

 
 
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Дарья Домрачева рассказала о своих эмоциях после встречи с королем Норвегии и о том, как настраивается на заключительный этап Кубка мира в Тюмени.

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