|
"А главное - обнадеживающая гонка". Лукашенко поздравил Домрачеву с победой в Холменколлене
Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с
— Это была красивая, впечатляющая, а главное — обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона, — говорится в поздравлении Александра Лукашенко.
Победа в Холменколлене стала для Дарьи Домрачевой 32-й в карьере, всего на ее счету 79 призовых мест (32, 23, 24).
В общем зачете нынешнего розыгрыша Кубка мира перед заключительным этапом в Тюмени Дарья Домрачева с 641 очком занимает 3-е место. Лидирует словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (727), на 2-й строке финка Кайса Мякяряйнен (686).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
|
Архив (Разное)
Комментарии