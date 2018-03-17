Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Дарья Домрачева. Фото: БЕЛТА

— Это была красивая, впечатляющая, а главное — обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона, — говорится в поздравлении Александра Лукашенко.

Победа в Холменколлене стала для Дарьи Домрачевой 32-й в карьере, всего на ее счету 79 призовых мест (32, 23, 24).

В общем зачете нынешнего розыгрыша Кубка мира перед заключительным этапом в Тюмени Дарья Домрачева с 641 очком занимает 3-е место. Лидирует словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (727), на 2-й строке финка Кайса Мякяряйнен (686).