Марина Зуева заняла 7-е место в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира в Минске

Белоруска Марина Зуева заняла 7-е место в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира по конькобежному спорту на ледовом овале «Минск-Арены».



Марина Зуева. Фото: БЕЛТА

Марина Зуева некоторое время возглавляла состоящий из 16 кругов забег и заработала 3 очка на промежуточных финишах. Однако на главном финише не смогла побороться за призовое место, показав время 9.25,61.

Победила в масс-старте на льду «Минск-Арены» японка Айано Сато (время 9.23,87; 60 очков), серебро у канадки Ивейн Блонден из Канады (9.23,92; 40 очков), бронза у итальянки Франчески Лолобриджиды (9.24,52; 25 очков).

По итогам всех 4 этапов сезона победу в Кубке мира в масс-старте одержала итальянка Франческа Лоллобриджида, набравшая 324 балла. В призовую тройку вошли японка Айяно Сато (290) и канадка Ивейн Блонден (257). Белоруска Марина Зуева с 71 очком заняла 17-е место среди 33 спортсменок, заработавших зачетные баллы.

Напомним, что в первый день этапа Кубка мира в Минске Марина Зуева завоевала серебро на дистанции 3000 м. Это ее первая в карьере награда на этапах Кубка мира. В зачете Кубка мира в этой дисциплине белоруска с 303 очками заняла 6-е место. В призовой тройке здесь голландка Антуанетт де Йонг (445), канадка Ивейн Блонден (439) и россиянка Наталья Воронина (391).

20-летний белорус Игнат Головатюк 17 марта на домашнем этапе Кубка мира занял 10-е место на дистанции 1000 м. В зачете Кубка мира по итогам 6 этапов в этой дисциплине Игнат Головатюк занял 16-е место среди 93 участников.

Этап Кубка мира в Минске завершает олимпийский сезон лучших конькобежцев планеты. В Минск прибыли около 80 спортсменов из 16 стран, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр 2018 года.