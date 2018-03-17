﻿ Марина Зуева заняла 7-е место в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марина Зуева заняла 7-е место в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира в Минске

18.03.2018 19:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Марина Зуева заняла 7-е место в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира по конькобежному спорту на ледовом овале «Минск-Арены».


Марина Зуева. Фото: БЕЛТА

Марина Зуева некоторое время возглавляла состоящий из 16 кругов забег и заработала 3 очка на промежуточных финишах. Однако на главном финише не смогла побороться за призовое место, показав время 9.25,61.

Победила в масс-старте на льду «Минск-Арены» японка Айано Сато (время 9.23,87; 60 очков), серебро у канадки Ивейн Блонден из Канады (9.23,92; 40 очков), бронза у итальянки Франчески Лолобриджиды (9.24,52; 25 очков).

По итогам всех 4 этапов сезона победу в Кубке мира в масс-старте одержала итальянка Франческа Лоллобриджида, набравшая 324 балла. В призовую тройку вошли японка Айяно Сато (290) и канадка Ивейн Блонден (257). Белоруска Марина Зуева с 71 очком заняла 17-е место среди 33 спортсменок, заработавших зачетные баллы.

Напомним, что в первый день этапа Кубка мира в Минске Марина Зуева завоевала серебро на дистанции 3000 м. Это ее первая в карьере награда на этапах Кубка мира. В зачете Кубка мира в этой дисциплине белоруска с 303 очками заняла 6-е место. В призовой тройке здесь голландка Антуанетт де Йонг (445), канадка Ивейн Блонден (439) и россиянка Наталья Воронина (391).

20-летний белорус Игнат Головатюк 17 марта на домашнем этапе Кубка мира занял 10-е место на дистанции 1000 м. В зачете Кубка мира по итогам 6 этапов в этой дисциплине Игнат Головатюк занял 16-е место среди 93 участников.

Этап Кубка мира в Минске завершает олимпийский сезон лучших конькобежцев планеты. В Минск прибыли около 80 спортсменов из 16 стран, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Марина Зуева заняла 7-е место в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира по конькобежному спорту на ледовом овале "Минск-Арены".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Великобритания намекнула на совместное расследование с Россией «дела Скрипаля»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика