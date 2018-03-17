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Белорусские дзюдоисты завоевали три награды турнира Большого Шлема в Екатеринбурге
Белорусские дзюдоисты Егор Воропаев и Даниэль Мукете завоевали награды турнира Большого Шлема в Екатеринбурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории до 90 кг Егор Воропаев уверенно прошел по турнирной сетке, победив соперников из России и Монголии. В полуфинале белорус встретился с итальянцем Николасом Мунгаи и одержал победу, заработав оценку «вазари» на исходе третьей минуты поединка. В финале Егору Воропаеву противостоял сербский атлет Александар Куколь. Решающий поединок активнее начал белорус, но опытный соперник сумел заработать «вазари», а под занавес уверенно действовал на удержании оппонента и победил с оценкой «иппон».
Бронзовую награду завоевал витебский дзюдоист Даниэль Мукете, который на старте турнира был сильнее румына Луку Куншабо и россиянина Адлана Бисултанова. В четвертьфинале он уступил французу Александру Иддиру, пропустив прием на четвертой минуте поединка. В утешительной сетке белорус одолел венгра Миклоша Чирженича и голландца Михаэля Коррела, заработав в схватке за бронзу с представителем Нидерландов «иппон».
Как уже сообщалось, в Екатеринбурге
Основным стартом для белорусских дзюдоистов в первой половине сезона станет чемпионат Европы, который с 26 по 29 апреля примет Тель-Авив.
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Белорусские дзюдоисты Дмитрий Миньков, Егор Воропаев и Даниэль Мукете завоевали награды турнира Большого Шлема в Екатеринбурге.
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