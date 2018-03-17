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До и после: Отремонтировать квартиру за 7 дней - это возможно
Этот проект относится к категории home staging — практике, которая пока не очень распространена в России. Термин дословно переводится как «представление дома»: за короткий срок дизайнер или декоратор меняет интерьер с минимальным бюджетом, чтобы владелец мог выгодно продать или сдать квартиру. Дизайнер Полина Аникеева полностью изменила пространство за неделю. И справилась бы даже быстрее, если бы стены не пришлось перекрашивать пять раз.
О проекте
Эта квартира поначалу вызвала у дизайнера разногласия с заказчиком. Он был в восторге от стен, обшитых деревом, Полина же не нашла в этом ничего хорошего: вагонка под маслом ассоциировалась с загородной баней, а никак не с квартирой в центре Москвы. Предполагалось, что квартиру нужно переделать за неделю, чтобы сдавать в аренду. Дизайнер сомневалась, стоит ли браться за такой проект, но все же согласилась, когда заказчик одобрил идею перекрасить стены.
Видимо, прежняя хозяйка хотела оформить квартиру в стиле прованс, но без помощи дизайнера, полагаясь только на рабочих. Кроме деревянной обшивки, об этом говорили и балки на потолке, и бежевая кухня с резными фасадами, и шторы в цветочек.
Первым делом перекрасили стены из вагонки: именно на это ушло больше всего времени. Вагонку выбеливали специальной пропиткой в несколько слоев, а сверху наносили краску. Мебель тоже требовалось расставить по-другому: однокомнатную квартиру-студию условно разделили на спальню и гостиную. Границу между ними подчеркнули шторами.
«Заказчик готов был потратиться на текстиль, но в целом мы не использовали никаких дорогих материалов. Ткани купили в „Леруа Мерлен“ и ИКЕА, плед и подушки — в H&M Home», — рассказывает дизайнер.
Главной проблемой планировки было отсутствие в квартире обеденной зоны. За кухонным полуостровом оказалось невозможно сидеть — ноги упирались в фасады. Идеальным местом для столовой стала присоединенная утепленная лоджия с большим окном.
В продолжение темы прованса здесь поставили металлический стол и стулья, повесили люстру в ретростиле. Раньше эта люстра висела над кроватью, но давала слишком резкий свет. Поэтому для спальни купили другой светильник — с лампочками, обращенными вверх.
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