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До и после: Отремонтировать квартиру за 7 дней - это возможно

18.03.2018 19:31 — Разное | Tut.by  
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Этот проект относится к категории home staging — практике, которая пока не очень распространена в России. Термин дословно переводится как «представление дома»: за короткий срок дизайнер или декоратор меняет интерьер с минимальным бюджетом, чтобы владелец мог выгодно продать или сдать квартиру. Дизайнер Полина Аникеева полностью изменила пространство за неделю. И справилась бы даже быстрее, если бы стены не пришлось перекрашивать пять раз.

О проекте
Место: Москва, недалеко от Тверской улицы
Размер: 35 кв. м
Квартира предназначена для сдачи в аренду
Автор проекта: Полина Аникеева
Фото: Алексей Довгуля


Эта квартира поначалу вызвала у дизайнера разногласия с заказчиком. Он был в восторге от стен, обшитых деревом, Полина же не нашла в этом ничего хорошего: вагонка под маслом ассоциировалась с загородной баней, а никак не с квартирой в центре Москвы. Предполагалось, что квартиру нужно переделать за неделю, чтобы сдавать в аренду. Дизайнер сомневалась, стоит ли браться за такой проект, но все же согласилась, когда заказчик одобрил идею перекрасить стены.


Видимо, прежняя хозяйка хотела оформить квартиру в стиле прованс, но без помощи дизайнера, полагаясь только на рабочих. Кроме деревянной обшивки, об этом говорили и балки на потолке, и бежевая кухня с резными фасадами, и шторы в цветочек.

Первым делом перекрасили стены из вагонки: именно на это ушло больше всего времени. Вагонку выбеливали специальной пропиткой в несколько слоев, а сверху наносили краску. Мебель тоже требовалось расставить по-другому: однокомнатную квартиру-студию условно разделили на спальню и гостиную. Границу между ними подчеркнули шторами.

«Заказчик готов был потратиться на текстиль, но в целом мы не использовали никаких дорогих материалов. Ткани купили в „Леруа Мерлен“ и ИКЕА, плед и подушки — в H&M Home», — рассказывает дизайнер.


Еще одну деталь прежнего интерьера — огромный каминный портал в доме без дымохода — сохранили и обыграли вазами и дровами. «Подозреваю, что его проектировали как место для телевизора, но не додумали систему: у портала не было никаких выводов под технику», — отмечает Полина.


Чтобы не усложнять ремонт, на месте оставили и красные обои на одной стене. Их цвет приглушили за счет соседних тонов — выбеленной вагонки, голубоватой краски на стенах, светлой мебели и ковра грубой вязки. Шкаф для одежды и комод, которые остались в квартире, дизайнер выкрасила в тёмный серо-синий цвет и состарила вручную. Новый интерьер оказался ближе всего к стилистике шебби-шик: пригодилось даже хозяйское зеркало в потертой раме, которое повесили напротив дивана.


Кухонный гарнитур сохранили от прежнего интерьера, а чтобы сбить пафос резных фасадов, перекрасили стены. Подвесы в восточном стиле заменили на современную геометричную люстру.

Главной проблемой планировки было отсутствие в квартире обеденной зоны. За кухонным полуостровом оказалось невозможно сидеть — ноги упирались в фасады. Идеальным местом для столовой стала присоединенная утепленная лоджия с большим окном.


В продолжение темы прованса здесь поставили металлический стол и стулья, повесили люстру в ретростиле. Раньше эта люстра висела над кроватью, но давала слишком резкий свет. Поэтому для спальни купили другой светильник — с лампочками, обращенными вверх.


В ванной сохранили плитку и качественные смесители, а оттенок стен приглушили: из ярко-желтых они стали серо-белыми, чтобы выделить красивый орнамент на керамике. Ванну дополнили золотистой шторой-сеткой: с той стороны, где на неё попадает влага, штора выполнена из непромокаемого материала.

Подробнее о переделке — на Houzz.ru

 
 
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